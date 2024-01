Ambulatório para TDAH em adultos fica na Vila Clementino

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é um transtorno do neurodesenvolvimento que está relacionado com sintomas frequentes de desatenção, hiperatividade e impulsividade. Inicia na infância (prevalência de 5,3%) e pode persistir até a idade adulta (prevalência de 2,5%), inclusive em idosos(as) (prevalência de 2,5%).

Segundo Gustavo Melo de Andrade Lima, médico neurologista voluntário do Ambulatório de Neurologia do Comportamento e Cognição da Unifesp, o diagnóstico em adultos(as) e idosos(as) foi reconhecido por especialistas apenas nas últimas décadas, o que fez com que muitos indivíduos não diagnosticados na infância permanecessem sem diagnóstico.

O Ambulatório de TDAH da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) atende pessoas de 18 a 99 anos que possuem suspeita de TDAH. Desde a sua criação, em outubro de 2022, já atendeu 40 pacientes. O ambulatório conta com uma equipe fixa de quatro neurologistas especialistas em neurologia do comportamento e um psiquiatra. Também faz parte do estágio da residência de neurologia, o que significa que os(as) residentes do último ano frequentam o ambulatório por meio de rodízios.

O serviço funciona às sextas-feiras, das 13h às 18h, no Núcleo de Ensino e Pesquisa em Envelhecimento Cerebral (Nudec), um centro de ensino e pesquisa ligado à Unifesp com foco em doenças que afetam o cérebro e podem causar problemas comportamentais e cognitivos. Atendimentos externos são realizados apenas por meio da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (CROSS). A equipe também está apta a receber um fluxo interno de pacientes, ou seja, indivíduos atendidos por outras especialidades, assim como funcionários(as) e estudantes do Hospital São Paulo (HSP) e da Unifesp que possuam registro hospitalar (RH).

Para agendar as consultas, os(as) pacientes devem comparecer de segunda a sexta, das 7h às 15h, na Rua Napoleão de Barros, 618, na Vila Clementino, em São Paulo, e fazer o agendamento diretamente na secretaria do Nudec. Os(As) pacientes que forem encaminhados(as) por outras especialidades devem levar o encaminhamento de interconsulta. Já os(as) funcionários(as) e estudantes do HSP e da Unifesp podem comparecer diretamente para solicitar o agendamento. Semanalmente, há duas vagas de primeiras consultas provenientes do sistema CROSS, agendadas para as 13h e, a partir de 15h, os retornos são atendidos. Entre as 17h e 18h, é realizada a discussão de temas e artigos científicos.

Mais informações podem ser obtidas no site nudec.org.

Com informações da Unifesp