Alta de casos de dengue preocupa

O verão nem chegou e isso preocupa ainda mais as autoridades em saúde por conta do aumento dos casos de dengue e volta de variantaes perigosas à saúde. Neste sábado (25), o dia D de combate à dengue em toda a cidade, seguido da Semana de Mobilização Social contra o Aedes aegypti, entre os dias 27 de novembro e 1º de dezembro. As iniciativas, promovidas pela Coordenação de Vigilância em Saúde (Covisa), visam a preparar melhor a cidade para a sazonalidade da doença, que ocorre durante o verão, por meio da intensificação de ações contra o inseto.

A força-tarefa da Secretaria Municipal de Saúde contra o mosquito transmissor da dengue é uma parceria com a Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSubs). Neste sábado (25), e entre os dias 27 de novembro e 1º de dezembro, agentes de controle de endemias (ACEs) das 28 Unidades de Vigilância em Saúde (Uvis), e agentes comunitários de saúde (ACSs) das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, atuarão em ações conjuntas com equipes de zeladoria urbana das 32 subprefeituras da capital, percorrendo ruas em ações estratégicas e orientando a população.

“Estamos potencializando as ações que já desenvolvemos ao longo do ano a fim de combater o mosquito transmissor da dengue neste momento de pré-sazonalidade, a fim de evitar o surgimento de novos casos da doença após o período de chuvas. Também focamos nosso trabalho nas ações educativas para disseminar informações por meio de exposições, atividades nas escolas e orientações casa a casa”, explica o coordenador da Vigilância em Saúde da SMS, Luiz Artur Caldeira.

Agentes na rua

Estão previstas ações de controle casa a casa, com bloqueios de criadouros, pontos de água parada e outros focos de reprodução do mosquito, orientações sobre prevenção e cuidados, inspeção de imóveis especiais e pontos estratégicos, a exemplo de ferros-velhos, oficinas de desmanche de veículos, borracharias, cemitérios, entre outros. Paralelamente, a SMSubs realizará limpeza de bueiros, córregos e operação cata-bagulho.

Ações de combate

Neste ano, já foram realizadas 4.684.149 ações de prevenção ao Aedes aegypti no município, tais como: visitas casa a casa, vistorias a imóveis e pontos estratégicos, ações de bloqueios de criadouros e nebulizações, orientações à população, entre outras atividades específicas. Em todo o ano de 2022, foram realizadas cerca de 5 milhões de ações.

Entre os principais investimentos na infraestrutura de combate à dengue, em 2022 e 2023, estão: ampliação da frota de veículos para transporte dos agentes de controle de endemias com incremento de 104 minivans; aquisição de 30 novos equipamentos de nebulização veicular; chamamento de concurso público para contratação de 703 servidores para a Rede Municipal de Vigilância em Saúde; importação direta de 15 mil litros de inseticida para nebulização (fumacê) contra o mosquito Aedes aegypti e aquisição e distribuição de 20 mil armadilhas de autodisseminiação de larvicida em todas as regiões da cidade, com histórico de maior incidência de casos da doença.

Os dados de notificações, óbitos e outros indicadores sobre dengue e chikungunya são públicos e podem ser observados na página Boletins Epidemiológicos do site da SMS: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/index.php?p=245263.