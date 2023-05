Alguns dos melhores parques e áreas verdes para relaxar na Zona Sul

Nos dias de hoje, em que as pessoas vivem em meio a uma rotina acelerada, com muitos compromissos, é fundamental encontrar maneiras de relaxar e se distrair. Incluir na rotina atividades lúdicas como leitura, assistir séries, filmes e documentários, são ótimas opções.

Todavia, se você prefere uma atividade mais física, sair de casa e curtir o contato com a natureza, especialmente em áreas verdes e parques urbanos, pode ser um programa completo. Na cidade de São Paulo, a Zona Sul é uma região que se destaca pela sua ampla oferta de áreas verdes. Com uma grande variedade de parques, jardins e praças, é possível encontrar locais para todas as idades e gostos. Entre as opções mais populares estão o Parque Ibirapuera, o Parque Burle Marx, o Jardim Botânico, entre outros. Falaremos mais sobre eles a seguir.

Parque do Ibirapuera

Um dos principais pontos turísticos da cidade de São Paulo e é considerado um dos parques mais famosos da cidade. É um verdadeiro oásis em meio à selva de pedra. O parque oferece uma ampla variedade de atrações para os visitantes. O Auditório Ibirapuera é um espaço para shows e eventos, com arquitetura moderna e projetado por Oscar Niemeyer. A Oca, que é uma das estruturas mais icônicas do parque, é um espaço para exposições temporárias e eventos culturais. O Museu de Arte Moderna (MAM) também está localizado no parque, assim como o Planetário.

Com uma ampla variedade de atrações e atividades, também é um ótimo local para caminhar, correr, andar de bicicleta ou simplesmente relaxar em meio à natureza.

Parque Burle Marx

Inaugurado em 1995, é considerado um dos parques mais modernos e bem cuidados de São Paulo. O parque conta com uma ampla área verde, ideal para caminhadas, corridas e piqueniques. Além de oferecer uma ampla variedade de atrações para os visitantes, como O Espaço de Leitura, que é um local tranquilo e agradável para ler um livro. O Jardim dos Sentidos, projetado para estimular os sentidos dos visitantes, com plantas aromáticas, texturas e sons e a Trilha da Nascente que é um percurso que leva os visitantes a um riacho e uma cachoeira.

O parque oferece uma excelente oportunidade para os visitantes conhecerem um pouco mais sobre a flora e fauna da região, além de proporcionar momentos de tranquilidade em meio ao caos urbano.

Parque Alfredo Volpi

Localizado na zona sul de São Paulo, o parque que leva o nome em homenagem ao Pintor Alfredo Volpi, se destaca por sua área verde preservada e suas opções de atividades ao ar livre. Entre as muitas atrações que o parque oferece, estão, a trilha da Cachoeira, que leva os visitantes por um caminho de mata fechada até uma cachoeira que forma uma piscina natural. O parque conta com uma Pista de Skate, que é muito frequentada pelos moradores da região. O Lago é outro destaque do parque, com uma ampla área verde ao seu redor, ideal para piqueniques e atividades ao ar livre.

Com suas trilhas bem sinalizadas e sua área verde preservada, o parque oferece um ambiente tranquilo e seguro para práticas esportivas e de lazer.

Praça Vinícius de Moraes

A Praça Vinícius de Moraes é um ótimo local para relaxar, caminhar e fazer piqueniques. Com suas áreas verdes e lagoas, o parque oferece um ambiente tranquilo e agradável para quem busca contato com a natureza. Uma das principais atrações da praça é a Lagoa do Porquinho, que é um local tranquilo e agradável para os visitantes relaxarem. Ainda, a Praça conta com a Ponte Octavio Frias de Oliveira, que é uma ponte que liga a praça ao bairro do Morumbi.

Um símbolo da modernidade e da arquitetura contemporânea da cidade.

É um local frequentado por amigos e casais que procuram um lugar tranquilo e agradável para passar um tempo juntos.

Jardim Botânico de São Paulo

É um dos principais jardins botânicos do país, e se destaca por sua coleção de plantas e árvores raras e exóticas. Plantas exóticas e paisagens verdes são símbolos recorrentes usados em entretenimento, como filmes sobre a selva, videogames de aventura, caça-níqueis da pragmaticplay, e muito mais. O jardim conta com atrações como, o Espaço de Eventos, utilizado para a realização de eventos e exposições.

O Orquidário é outro destaque do Jardim, que conta com uma grande variedade de orquídeas raras e exóticas. Além disso, o Jardim possui uma extensa área de Mata Atlântica preservada, onde os visitantes podem conhecer diversas espécies nativas da região, já que o Jardim é um excelente local para fazer piqueniques contando com diversas áreas verdes e espaços para descanso.

Conclusão

Demos aqui, uma visão geral das principais áreas verdes da Zona Sul de São Paulo, e como é extremamente importante ter acesso a áreas verdes na cidade grande. Fica a dica, para explorar esses parques e áreas verdes, e a aproveitar as opções de lazer e relaxamento que a Zona Sul de São Paulo tem a oferecer. Acreditamos que o contato com a natureza é fundamental para uma vida mais equilibrada e esses locais são excelentes opções para um programa alternativo à agitação da cidade.