Alfajores argentinos na Saúde

Havanna, rede argentina de cafeterias, inaugurou mais uma unidade na cidade de São Paulo (SP). Localizada no Plaza Sul Shopping, no bairro Jardim da Saúde, no modelo de operação Quiosque To Go, ou seja, com pedidos para viagem.

O estabelecimento funcionará de segunda a sábado, das 10h às 22h, domingos e feriados, das 14h às 20h, e contará com os principais produtos ofertados pela Havanna, como os tradicionais alfajores, o famoso Dulce de Leche e deliciosas opções de cafés e cappuccinos.

Fundada em 1939 na Argentina, como uma fábrica de alfajores, a Havanna é uma rede de cafeteria referência em iguarias argentinas.

Reconhecida por seu doce de leite e alfajores, a empresa está presente em 2500 pontos de venda em 12 países. No Brasil, a rede conta com cerca de 170 unidades em operação. Há também loja no Shopping Metro Santa Cruz.

Além dos produtos heroes, a marca trabalha com snacks; tabletes; panetones; empanadas e os deliciosos Havannets, cones recheados de doce de leite.

Os alfajores são produzidos com uma massa de farinha, açúcar, ovos e essências de limão e de amêndoas, recheado de doce de leite com cobertura de chocolate ao leite ou branco.

Estão disponíveis em quatro sabores diferentes, totalmente artesanais: chocolate, merengue (branco), cacau e nozes.

A Havanna tem como missão ofertar conforto, acessibilidade, inovação e sabores que sejam fiéis aos seus principais pilares: alfajor, doce de leite e Argentina.