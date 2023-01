Ajude a coletar tampinhas

O Programa Tampinha Legal atingiu números recordes em 2022. Ao todo foram mais de mil toneladas de tampas plásticas arrecadadas, que resultaram em mais de R$2,5 milhões de reais destinados às entidades assistenciais participantes. Este montante equivale a mais de 580 milhões de unidades da matéria prima.

Para Simara Souza, coordenadora do Instituto SustenPlást, o aumento progressivo dos números representa uma mudança de comportamento na sociedade. “Durante os seis anos de programa, muitas pessoas se beneficiaram dos recursos obtidos através das arrecadações de tampas plásticas. Uma atitude simples, mas que faz muito diferença para quem precisa”, salientou.

O Tampinha Legal é o programa socioambiental de caráter educativo em Economia Circular da indústria de transformação do plástico da América Latina.

Atualmente existem 3.137 pontos de coleta distribuídos pelo país. Além de São Paulo, o programa está nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Alagoas, Pernambuco, Goiás, Distrito Federal e Bahia.

Hoje, 313 entidades assistenciais se beneficiam dos recursos obtidos através do recolhimento de tampas plásticas. Simara Souza salienta que o objetivo para o próximo ano é aumentar ainda mais os números do programa. “Em 2023 certamente iremos melhorar ainda mais, pois notamos um engajamento cada vez maior da sociedade”, finalizou.

Com os recursos obtidos através do programa, as entidades assistenciais podem adquirir medicamentos, alimentos, equipamentos, ração animal e/ou materiais escolares, bem como custear tratamentos e exames de saúde humana e animal, melhorias em suas sedes, etc.

Em São Paulo, há coletores nas estações d emetrô.

O Programa

O Tampinha Legal é realização do Instituto SustenPlást com o apoio do Movimento Plástico Transforma. Através de ações modificadoras de comportamento de massa, aumenta os níveis de esclarecimento quanto ao material plástico e seu destino adequado, promovendo que a economia circular ocorra na prática.

Todos os segmentos da sociedade são convidados a recolher tampas plásticas e destiná-las para entidades assistenciais cadastradas no Tampinha Legal que busca a melhor valorização de mercado para o material. Os valores obtidos são destinados integralmente para as entidades assistenciais participantes sem rateios de material ou repasses de valores. O programa não recebe comissões e/ou gratificações sobre o material coletado. Em 2022 ultrapassou R$ 2,5 milhões de reais destinados 100% para as entidades assistenciais participantes.