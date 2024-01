Água Espraiada: Prefeitura quer retomar projeto

N a virada de 2001 para 2002, foi aprovada uma lei municipal que instituía no município a Lei da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada (OUCAE). Mais de duas décadas depois, pouco evoluiu nas obras previstas pelo projeto original. Poucas unimdades habitacionais foram construídas – o que permitira a construção de um imenso parque linear ao longo do córrego e a conexão viária entre a Marginal Pinheiros e a Rodovia dos Imigrantes. Surgiram apenas a ponte estaiada sobre o Rio, uma conexão com a Avenida Pedro Bueno e outros pequenos trechos viários. O projeto acabou por ser modificado em 2006, o que dificultaria e encareceria ainda mais sua execução, com a previsão de um novo traçado para a avenida, com longo trecho em subterrâneo: um túnel de quatro quilômetros de extensão.

No ano passado, entretanto, a Prefeitura começou a esboçar a intenção de retomar a obra, bem como outro projeto viário antigo e que custa a sair do papel – o túnel sob a Rua Domingos de Morais, na região da Sena Madureira.

Mas, oficialmente a Prefeitura informa somente que “os contratos referentes ao prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho estão em tratativas para a rescisão”. E pontua que os projetos serão revistos para a licitação da obra. Questionada sobre o volume de desapropriações que será necessário para viabilizar a construção de um túnel de 4km, previsto nas alterações de projeto de 2006, a Prefeitura informou que com o atual processo de revião no momento não é possível fornecer dados referentes às desapropriações.

Já sobre a licitação das obras remanescentes das habitações de Interesse Social (HIS) das áreas 27 e 41, informou que 173 unidades já foram concluídas. E que estão em andamento as tratativas para assinatura do contrato, as obras terão início o mais breve possível. As intervenções fazem parte da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada (OUCAE). A SPObras trabalha na elaboração da licitação para atualizar os projetos das HIS das áreas 44 e 45 que, juntas, contam com mais 416 unidades habitacionais.

Manutenção

Enquanto a Operação Urbana ainda passa por processos de revisão e definição de projeto, o Córrego e as comunidades ribeirinhas continuam lá. Em novembro passado, prefeito Ricardo Nunes, em visita ao Jabaquara, foi visitar obras de contenção de encostas e manutenção do Água Espraiada.

A Secretaria de Infraestrutura Urbana informou que já concluiu as obras para recuperação das margens e estabilização de taludes em cinco trechos ao longo do canal (Ruas Wilson Pereira de Almeida, Rishin Matsumuda, Alba, Rodolfo Garcia, Atos Damasceno, Middlin, Henrique, Franklin Magalhães, Dr. Alcides de Campos e Av. Muzambinho). Outros dois pontos do córrego estão em andamento e serão concluídos em breve (Av. Hélio Lobo e na Rua Guian). E informa que, com os trechos em andamento, a gestão municipal já investiu R$84,1 milhões nos serviços, que contemplam, aproximadamente, 2,7 km de novas margens para o córrego. Segundo a Prefeitura, essas obras foram necessárias uma vez que as áreas representavam risco à vida dos moradores bem como à estabilidade das construções.

O prazo contratual para conclusão das obras para julho de 2024. As intervenções vão beneficiar mais de 223 mil moradores da região e em uma segunda etapa, serão realizadas a recuperação das tubulações e a recomposição do pavimento da Rua Marapés, com a implantação de bocas de lobo, canaletas, guias e sarjetas, que irão auxiliar no escoamento das águas. Ao todo, as obras se estendem por 600 metros, entre as Ruas Guian, Corruíras e Rosália de Castro.

“Já tiramos cinco trechos do risco de as pessoas perderem suas casas em desabamentos, ainda mais com as fortes chuvas que temos visto ultimamente. Por isso é importante que a gente continue fazendo essas ações, temos um investimento bastante alto nessa área e estamos nos preparando há bastante tempo para mitigar os riscos frente às mudanças climáticas, com obras de canalização de córregos, contenção de encostas, drenagem, piscinões, tudo para enfrentar essas situações e minimizar os transtornos das chuvas fortes”, afirmou o prefeito.