Água Espraiada: área de lazer tem exibição de filmes grátis

Termina no próximo domingo, dia 19, na área de Lazer Água Espraiada, na Vila Paulista, as sessões do Cine Cultura Itinerante, projeto que leva cinema de graça para a população da capital paulista, apoiado pela EMAE — Empresa Metropolitana de Águas e Energia com recursos do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac). As exibições acontecem dentro de uma carreta adaptada com toda infraestrutura de uma sala de cinema.

De sexta a domingo, são realizadas de 4 a 5 sessões diárias — cada sessão comporta 38 pessoas –, entre 9h e 17h, todas gratuitas, com a exibição de grandes filmes da atualidade, como Trolls, Pai em Dose Dupla, No mundo da Lua, Feito na América, Arranha-céu, Pica Pau entre outros.

“A EMAE, ao longo da sua existência, sempre buscou apoiar projetos e iniciativas que tenham como objetivo melhorar a qualidade de vida das pessoas por meio de ações de caráter socioambiental. O Cine Cultura Itinerante é uma oportunidade de levar cultura e entretenimento de forma democrática em um espaço em que todos tenham acesso”, diz o diretor-presidente da EMAE, Marcio Rea.

O Cine Cultura EMAE passará por três regiões da capital para proporcionar o acesso da população a essa que é chamada de “a sétima arte”, destacando a importância do audiovisual e seu papel de formação sociocultural.

Entre os dias 6 e 29 de janeiro, a ação aconteceu no estacionamento da ciclovia na Avenida Miguel Yunes, na região de Interlagos.

Para participar, é preciso que o público chegue 30 minutos antes do início da sessão.

ÁREA DE LAZER ÁGUA ESPRAIADA

Endereço: Av. Túlio Teodoro de Campos, 51 – Vila Paulista

Período: de 03 a 19 de Fevereiro de 2023

Serviço:

EMAE apresenta

Cine Cultura

Filmes em exibição: Trolls, No mundo da Lua, Feito na América, Pica-Pau o Filme, Arranha-céu — Coragem sem limite, Roubo nas alturas (foto) e Pai em Dose Dupla.