Agência promove passeio pela Estrada Velha de Santos

Que tal visitar e redescobrir a Estrada Velha de Santos? Um verdadeiro paraíso repleto de verde, belas paisagens e patrimônios históricos.

Uma agência da Vila Mariana organiza grupos para esse Passeio, que é uma imersão pelo Parque Estadual da Serra do Mar. Em apenas um dia, com guia local, o grupo descobre as belezas desse reduto que é um tesouro histórico e ambiental paulista.

Detalhes do passeio

A área de preservação ambiental é composta por Mata Atlântica de grande beleza cênica, além de um acervo histórico-cultural que marca períodos da história do desenvolvimento do Estado de São Paulo.

A Calçada do Lorena (1792), primeiro caminho pavimentado com rochas ligando o planalto ao litoral e pelo conjunto de oito monumentos históricos.

Há ainda a Trilha dos Monumentos Históricos Caminhos do Mar. A atividade é ideal para todos os perfis de público e perfeito para levar a família, o cônjuge ou, até mesmo, ir desacompanhado.

Essa experiência conta com uma extensão de nove quilômetros e é realizada em, aproximadamente, cinco horas com guia oficial do Parque Estadual Serra do Mar.

Durante o percurso, o visitante conhecerá pontos importantes da Estrada Velha de Santos, como a torre de observação Paredão do Lorena. Em dias com céu aberto, é possível ter uma visão panorâmica da baixada santista, bem como da Mata Atlântica presente na região.

Gavião-carijó é uma das espécies presentes no roteiro (Fonte: Parque Estadual Serra do Mar)

Essa também é a possibilidade de estar mais próximo da fauna local, que conta com cigarrinhas, preguiça-de-três-dedos, gavião-carijó, corujinha-do-mato, macaco-prego e guaxinim.

Algumas recomendações são dadas aos futuros aventureiros que embarcarão nessa expedição. Ao se aventurar na Estrada Velha de Santos, a vestimenta deve ser composta de tênis antiderrapante, calça, camiseta, boné e óculo de sol.

Além disso, é aconselhado que levem água, lanches, protetor solar, toalha e, para registrar aqueles momentos únicos, binóculos e máquina fotográfica.