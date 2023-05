Agência promove passeio de um dia à Barra Bonita com almoço em navio

Que tal conhecer a cidade de Barra Bonita? A cidade atrai turistas de todo o país, por conta do passeio de eclusa pelo rio Tietê. É a principal atração da cidade e é diversão para a toda a família. As embarcações sobem o rio em direção à usina hidrelétrica. A paisagem é surpreendente: pássaros, peixes e 40 quilômetros de praias, que ficam à margem do rio.

Para quem nunca fez o passeio, a eclusa funciona como um elevador de águas. Ela foi construída para transpor um desnível de 26 metros causado pelas barragens no rio. A embarcação leva 12 minutos – tanto para descer como para subir o rio. Na operação, as comportas se fecham para que a água encha os 142 metros de comprimento por 12m de largura do corredor onde ficam os barcos. Para cada operação, são gastos, em média, 50.000 m³ de água. As comportas que vedam a câmara pesam, em média, 120 toneladas.

Toda essa beleza que une tecnologia e natureza pode ser desvendada em passeio com todo o conforto, em apenas um dia.

Uma agência de turismo que organiza o passeio é a Vivências Tur, do Ipiranga. A saída para Barra Bonita acontece às 6h, no metro Sacoma ou 6h30 metro vergueiro.

A próxima viagem está marcada para 17 de junho, um sábado.

Para nmais informações, entre em contato pelo WhatsApp (11) 9-9918-9517. Site: www.vivencias.tur.br. Email: contato@vivencias.tur.br. A Vivências Tur fica na Rua Bom Pastor, 2.100 – 5o. andar e é comandada, há 17 anos, por Noemi Carvalho, especialista em passeios de um dia.

Como é o roteiro

A viagem até Barra Bonita é feita pela Rodovia Castelo Branco e rodovias locais. São 258 km, totalizando aproximadamente 4h viagem mais uma parada para café.

A previsão de chegada em Barra Bonita por volta 11h30 e por volta de 12h30 os turistas entram na embarcação, onde haverá uma mesa reservada para o grupo. O almoço dentro do navio será servido no buffet a partir das 13 horas.

No cardápio, incluso no valor do passeio, há Salada de folhas – Maionese de legumes – Peixe à milanesa – Arroz branco – Arroz à grega – Macarrão ao molho de tomate – Carne ao molho – Farofa, mas não inclui bebida e sobremesa. É sujeito também à alterações por conta da sazonalidade dos ingredientes.

Como opcionais, haverá venda de porções, bebidas, sorvetes e outros. É solicitado que os visitantes levem dinheiro para consumo no navio, pois há trechos no rio sem sinal de internet.

O Navio retorna ao Porto de Barra Bonita por volta de 16h30 e, às 17h, o grupo inicia o retorno para São Paulo.

O valor por pessoa é de R$ 289 à vista, mas pode ser parcelado em duas vezes de R$ 149.