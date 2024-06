Aeroporto de Congonhas terá bolsão para carros de aplicativo a partir de julho

Oaeroporto de Congonhas, administrado pela Aena, definiu o projeto para a criação de um bolsão para carros de aplicativos. As obras de adequação do local já tiveram início e a inauguração dessa área está prevista para ocorrer em julho de 2024. Vale destacar que o automóvel, atualmente, é o meio mais comum de acesso ao Aeroporto localizado na divisa dos distritos Jabaquara e Santo Amaro, já que a Linha 17 – Ouro ainda não está

Com uma área total de 4.000 m², o local terá uma capacidade para 145 vagas para veículos à espera de passageiros. Segundo a Aena, a iniciativa faz parte de um compromisso em aprimorar o sistema viário do aeroporto, trazendo mais conforto aos usuários do terminal.

O objetivo do projeto é proporcionar um local adequado para que os profissionais possam aguardar novas corridas com segurança. Com o bolsão, os motoristas não precisarão mais circular pelas vias internas e externas do aeroporto enquanto aguardam uma nova chamada, reduzindo o impacto no trânsito local.

O novo bolsão de espera para motoristas de aplicativos ficará localizado na entrada do sítio aeroportuário, próximo ao atual bolsão destinado a táxis credenciados e ao estacionamento de uma locadora de veículos. Para os motoristas, o projeto prevê que as empresas de aplicativos organizem filas virtuais para uma melhor organização do fluxo de chamadas.

Embarque de passageiros

A área de espera dos passageiros para embarque nos carros de aplicativos permanecerá no piso inferior, descendo a rampa após a saída do desembarque dos voos. O projeto da Aena contempla acréscimo de vagas disponíveis, com o objetivo de reduzir o tempo de espera e aumentar a fluidez do tráfego.

Além disso, a Aena irá aprimorar a sinalização e orientação do meio-fio com o objetivo de facilitar o encontro entre motoristas e passageiros. Entre as ações previstas, estão a instalação de setores de embarques, com indicações por números e cores, para que os passageiros aguardem no local exato da parada de seus veículos, melhorando a organização do tráfego e reduzindo o tempo de espera.

A Aena também irá reforçar as equipes para atuação no bolsão e áreas de embarque dos passageiros. Serão contratados 56 profissionais, sendo 23 exclusivamente para orientação aos passageiros e motoristas. Uma primeira equipe já está em atuação, em caráter de treinamento.

Futura praça de integração

Para 2025, a Aena prevê uma segunda fase do projeto com a criação de uma praça para o embarque de passageiros em carros de aplicativos. Com cerca de 70 vagas de parada, o local ficará na cobertura do atual edifício garagem, com acesso facilitado logo após a saída do desembarque de voos. Para aumentar o conforto dos passageiros, serão criadas áreas comerciais e lounges de espera.

A entrada e a saída dos carros de aplicativos na praça serão feitas por dois novos viadutos de acesso, desviando esses veículos do tráfego das vias do aeroporto. As obras deverão ser iniciadas no segundo semestre deste ano.

Os estudos para os diversos projetos de melhoria do tráfego no Aeroporto de Congonhas estão sendo feitos em colaboração com a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito. A Aena também está em constante contato com todos os atores envolvidos, como demais órgãos públicos, empresas de transporte por aplicativo e cooperativas de táxi.

Sobre a Aena Brasil

Aena Brasil é marca registrada da espanhola Aena, considerada a maior operadora aeroportuária do mundo, em número de passageiros, pelo Conselho Internacional de Aeroportos, gerindo 78 aeroportos e dois heliportos em cinco países.

A companhia também é a maior do país, administrando 17 aeroportos, em nove estados brasileiros, sendo responsável por 20% da malha aérea nacional e pela gestão de Congonhas, o segundo maior em número de embarques e desembarques.