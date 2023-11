Adote uma cartinha para o Papai Noel

As cartinhas para a campanha Papai Noel dos Correios 2023 já estão disponíveis para adoção em todo Brasil. A campanha, que está completando 34 anos, pretende atender os pedidos realizados pelas crianças, por carta, ao Papai Noel. A empresa recebe as cartas, realiza a seleção conforme os critérios da campanha e as oferece para adoção em sua rede de agências e na internet, no Blog do Noel, que pode ser acessado pelo site dos Correios: www.correios.com.br.

O Papai Noel dos Correios contempla pedidos de crianças do 1º ao 5º ano do ensino Fundamental de escolas da rede pública e de instituições parceiras, como creches, abrigos, orfanatos e núcleos socioeducativos. Também são disponibilizadas para adoção as cartas enviadas por crianças com até 10 anos de idade em situação de vulnerabilidade social.

Este ano, a campanha recebe atenção especial da Secretaria de Comunicação (SECOM) da Presidência da República, a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O objetivo é amplificar a ação e mobilizar o poder público, a sociedade e a iniciativa privada a contribuírem para a adoção das cartinhas e para levar alegria a crianças vulneráveis de todo o país.

Para adotar uma ou mais cartinhas, é só retirar em uma agência dos Correios participante – a lista está disponível no Blog do Noel. No blog, é possível ainda selecionar uma cartinha de forma online. A entrega de presentes deve ser feita presencialmente, no ponto de entrega indicado no blog, e conforme o cronograma da campanha. As datas de início e fim do período de adoção variam por estado. Em São Paulo, a adoção das cartas vai até 13 de dezembro e a entrega dos presentes deve ser feita até dia 18 do mesmo mês.

HISTÓRIA

A adoção começou quando carteiros, que não sabiam o que fazer com as cartas enviadas pelas crianças ao Papai Noel, decidiram atender os pedidos. Com o passar do tempo, a empresa criou um programa corporativo para oferecer as cartas para adoção por seus empregados e empregadas e por toda a sociedade. Desde o inicio da campanha, mais de 6 milhões de crianças tiveram os pedidos atendidos. Em 2022, os Correios disponibilizaram 252 mil cartas, das quais 187 mil foram adotadas.

ATENÇÃO

Os Correios não distribuem cartas para adoção diretamente à população, em suas residências. As cartinhas do Papai Noel dos Correios ficam apenas nos locais indicados no blog. E para que a empresa possa acompanhar as adoções e as entregas dos presentes, os padrinhos devem cadastrar o CPF ou CNPJ. Acompanhe o Papai Noel dos Correios nos perfis oficiais da empresa no X, Instagram, Facebook, Linkedin e YouTube.