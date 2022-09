Ações de conscientização marcaram Dia Mundial da Limpeza

O terceiro sábado de setembro marca, no planeta, o Dia Mundial da Limpeza (World Clean Up Day), que, em 2022, está em sua quinta edição. O mundo todo se une para fazer uma faxina e na capital paulista não foi diferente. A Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB) promoveu uma semana de ações intensificadas com o propósito de conscientizar a população, atrair voluntários e mitigar a poluição ambiental.

O evento se inspirou em uma ação coletiva, que aconteceu em 2008, na Estônia, quando 50 mil pessoas se reuniram para limpar o país. Apesar de representarem 4% dos moradores, a atividade foi concluída em cinco horas. Assim, o Let’s Do It (Vamos Fazer Isso – em tradução livre), tornou-se um marco e uma referência para o mundo.

As ações de limpeza que acontecem na capital foram incorporadas ao dia a dia da cidade mas, de 12 a 17 de setembro, ganharam esse caráter de chamar a atenção para o descarte irregular. A gravidade desse problema se reflete em números robustos.

Nos três primeiros meses de 2022 foram coletadas 35 mil toneladas de resíduos descartados irregularmente nas ruas da cidade. Atitudes como esta podem obstruir as redes de esgoto, além de aumentar os gastos com limpeza urbana.

O acúmulo de lixo também contribui para a proliferação de doenças associadas ao descarte incorreto, elevando os gastos também com a saúde pública.

O descarte de produtos químicos e tóxicos por indústrias é ainda mais nocivo. Essa prática pode prejudicar o solo e os lençóis freáticos, levando à contaminação e poluição dos rios e da terra.

Destrói a fauna e flora local e estimula a transmissão de doenças, hipersensibilidades alérgicas, disfunção hepática e renal ou até câncer, podendo, inclusive, provocar a infecundidade das pessoas.

As atividades foram programadas pela Secretaria Executiva de Limpeza Urbana (SELIMP), em parceria com o Instituto Limpa Brasil, as 32 subprefeituras da capital e empresas responsáveis pela coleta de resíduos na cidade.

A Ecourbis Ambiental, responsável pela coleta nas zonas sul e leste da cidade, apoiou a iniciativa. Com duas equipes completas presentes – uma de coleta seletiva e outra de coleta domiciliar tradicional, a concessionária contribuiu com as diversas ações do evento, junto à Represa Guarapiranga.

Houve mutirão de limpeza das margens da represa, plantio de espécies arbóreas nativas, passeio de barco, oficinas sobre horta, compostagem, canoagem, inclusão esportiva com conscientização ambiental, palestras sobre mudanças climáticas e envolvimento socioambiental.

Nas ações de coleta de resíduos, foram removidos plásticos e eletrônicos da represa, para descarte correto.