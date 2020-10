Aclimação tem espaço integrado de estética

Agora o bairro da Aclimação conta com um novo espaço dedicado em saúde integrada e estética avançada.

A Vinci Beauty Care nasceu a partir da união de profissionais que têm o desejo de ampliar as possibilidades de acesso da população a tratamentos inovadores e de alta tecnologia no que se refere a procedimentos faciais e corporais.

A experiência de Adriana Aquino, esteticista e graduanda em Biomedicina, reforça a qualidade dos atendimentos, pois se faz presente em diversos cursos de atualizações da área. Nos últimos anos, tem focado suas especializações em Rejuvenescimento Facial e Tratamento de Manchas, o que oferece uma exclusividade nos protocolos indicados para cada necessidade.

Tudo isso aliado ao trabalho de Renata Aquino, micropigmentadora pela Phibrows que, com o desejo de trazer as melhores tendências do mercado da micropigmentação, buscou formação internacional para aprimorar sua técnica e valorizar a autoestima de mulheres brasileiras.

Pensando em entregar uma estética multidisciplinar, a clínica conta com diversas tecnologias nos tratamentos faciais como: remoção de tatuagem e procedimento indesejado nas sobrancelhas; Harmonização Facial sem agulhas; Skinbooster; protocolos avançados em manchas e melasma; Lipo enzimática de papada, entre outros.

Já na área de estética corporal, possuem atuação inovadora em depilação a laser indolor, criolipólise em placas, carboxi para flacidez, gordura e estrias além da clássica drenagem linfática manual e massagem modeladora.

A Vinci Beauty Care acredita no potencial que cada um tem de expressar sua própria beleza, por isso nasceu para transformar as vidas de mulheres e homens através da estética.

Avenida Lacerda Franco, 1343

Atendimento: (11) 3341-0304

Whatsapp: (11) 96320-9076

@vincibeautycare_estetica

site: vincibeautycare.com