Achados e Perdidos de Congonhas irão para Subprefeitura de Santo Amaro

Nos próximos dias, a AENA Brasil, administradora do Aeroporto de Congonhas em São Paulo, assinará um termo de cooperação com a Subprefeitura Santo Amaro para tornar a Subprefeitura o local adequado para a distribuição de itens esquecidos e não retirados em Congonhas.

Sendo uma das principais portas de entrada da cidade, o Aeroporto de São Paulo/Congonhas é o segundo mais movimentado do Brasil em números de passageiros. Com tanta movimentação no terminal aeroportuário, é comum encontrar objetos esquecidos em toda a área do aeroporto.

Para isso, a AENA Brasil disponibiliza seção de achados e perdidos no aeroporto para o atendimento eficaz. Onde se têm normas e procedimentos para os passageiros usarem e conseguirem localizar seus pertences.

Porém, se tem prazos e, em muitas situações, passam longos períodos sem nenhuma manifestação para reaver os produtos.

Entre os principais itens, os mais esquecidos pelos passageiros, estão materiais perecíveis, molhados ou objetos avariados. Roupas e acessórios. Equipamentos eletrônicos e de informática. Aparelhos celulares e radiocomunicador.

E serão esses itens e nessas situações que a AENA Brasil fornecerá à Subprefeitura Santo Amaro, como termo de cooperação com ação de doação.

Já a Subprefeitura gerenciará os procedimentos para os donativos chegarem às instituições do terceiro setor e serviços municipais da região.

O termo de cooperação da AENA Brasil e Subprefeitura Santo Amaro, que será acordado nos próximos dias, trará mais informações para todos participarem como destinatários beneficiários das doações.

