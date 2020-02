Nova ação de prevenção ao mosquito da dengue no Terminal Metropolitano Jabaquara

O evento que se iniciou na sexta-feira passada (21), conta com a parceria entre EMTU/SP e a Coordenação de Vigilância em Saúde (COVISA), da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo e iniciou no Terminal Metropolitano Jabaquara ações de combate ao Aedes Aegypti, o mosquito transmissor da dengue. O objetivo é conscientizar e instruir os passageiros de como evitar os focos e consequentemente a propagação da doença. A atividade se repetirá no dia 28/02 das 10h às 15h.

Na ação, o terminal receberá os agentes da COVISA que distribuirão panfletos informativos sobre os cuidados em relação à dengue, zika vírus ou chikungunya. Além disso, a população também conhecerá as fases e ciclos da vida do mosquito, que se reproduz em locais de acúmulo de água. Os folhetos sobre o tema explicam que caso haja sinais como febre alta, dor de cabeça e dor no corpo, há chances de serem doenças ligadas à arbovirose.

De acordo com dados publicados pelo Ministério da Saúde em setembro de 2019, cerca de 1,5 milhão de novos casos de dengue foram registrados por todo o país. Esse número, sete vezes maior ao que foi registrado em 2018, pode ser explicado pelas mudanças ambientais e altos índices de chuvas e temperaturas.

Serviço

Evento — Campanha de Combate ao Aedes Aegypti

Ação: Coordenação de Vigilância em Saúde (COVISA)

Data: 21/02 e 28/02

Horário: 10h às 15h

Local: Terminal Metropolitano Jabaquara