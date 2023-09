Açaí: delícia amazônica na zona sul

Em cinco de setembro, foi celebrado o Dia da Amazônia. Se a proteção da floresta é um tema recorrente não só no país mas no planeta, vale destacar que mesmo para quem vive distante há inúmeras ações que podem contribuir para a valorização e a preservação da Amazônia. E, sim, uma delas pode ser conhecer o que a floresta nos fornece.

Uma das dádivas amazônicas é o açaí. É bem verdade que a população do norte do país costuma comentar que o açaí oferecido aqui no sudeste não é tão natural e de sabor intenso quanto o de lá. Mas, há bons endereços na zona sul da capital onde é possível curtir um bom açaí. Confira um roteiro.

Um dos mais conhecidos é o Posto do Açai, no Paraíso, que existe desde 1997. A equipe garante que o sabor ali é único e marcante. O mais pedido pelos clientes é o Açaí na Tigela, que pode vir acompanhado de cereais e frutas. A casa também oferece sucos de açaí, cremes e smoothies..

Com clima de beira mar no coração da cidade, o Casa na Praia, na Vila Mariana, tem até um Smoothie que leva o nome de Amazon, com suco de açaí, banana e sorvete de morango.

Também é possível personalziar uma tigela de creme de frutas com açaí, em 3 diferentes tamanhos. e adicionar itens como banana, manga ou outras frutas picadas, guaraná, leite ninho, leite condensado, granola, mel…

Fica na Rua Doutor Amâncio De Carvalho, 329. Telefone: 5082-5002.

E na região tem até picolé de açaí, que pode ser encontrado na Frutos do Brasil, que fica na Rua Áurea, 351. Telefone: 5084-8014.

Madureira Sucos, que tem um amplo quiosque em pleno parque do Ibirapuera. Um dos grandes sucessos da casa é a tigela de açaí, que pode vir com complementos ou puro. A casa diz que é composto por 80% da fruta, com baixo açúcar e conservantes.

A lanchonete fica próximo à Praça da Paz, com entrada pelo Portão 8 do Parque Ibirapuera.