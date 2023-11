Abertas as inscrições para festival de documentários cidadãos

As inscrições para o MegaCities Short Docs, festival de documentários cidadãos, lançado há 9 anos em Paris, e que chegou ao Brasil numa parceria da marca São Paulo São e a ONG Métropole du Grand Paris já estão abertas no site oficial do concurso.

O Festival é válido para realizadores em cidades com mais de um milhão de habitantes (530 no mundo, 17 no Brasil). Destaca, através da produção audiovisual, iniciativas que abordam os desafios urbanos, ambientais e sociais de impacto positivo para melhorar a vida das pessoas nas maiores cidades do mundo. Os curtas devem ter, no máximo, 4 minutos.

O MegaCities ShortDocs é aberto para todos os cidadãos que queiram produzir um cproduzir um curta-metragem de, no máximo, 4 minutos, destacando uma iniciativa local que responda a um desafio urbano e a uma questão econômica, social ou ambiental em suas cidades. Os curtas devem testemunhar soluções concretas imaginadas por e para os habitantes, mas também por associações locais, metropolitanas ou internacionais, setor público, instituições e empresas.

Para Maurício Machado, responsável pelo Festival no Brasil e criador da marca São Paulo São, a iniciativa é muito importante, pois “Ao dar voz a quem luta diariamente por cidades mais resilientes e mais justas, esses documentários traçam um retrato dos principais desafios para as questões urbanas atuais e sinalizam para soluções futuras dos problemas urgentes das grandes cidades”. “E isso pode inspirar outro morador ao colocar em prática um projeto que mudará a vida de um vizinho, de uma família, de um bairro ou de uma cidade”, destaca ele.

Um júri, formado por diretores e protagonistas de mudanças na França e no exterior, selecionará os documentários mais inspiradores, que serão exibidos durante a cerimônia final em Paris no dia 22 de maio de 2024 e, em outras cidades do mundo. No Brasil, o júri escolhido pela São Paulo São, integrado por especialistas e convidados ligados ao tema, vai avaliar os concorrentes em cinco categorias. Melhor Curta Documentário, Melhor Curta Estudante e aqueles que se destacaram ao traduzir os temas Crise Climática Urbana, A Cidade em 15 minutos e Melhor Iniciativa Urbana. .

A partir da seleção, serão concedidos 6 prêmios nesta 9ª edição, com um valor total de € 11.500. Três dos vencedores também serão convidados para o Festival de Cinema de Cannes e o melhor curta premiado subirá as escadas do Festival em 24 de maio de 2024.

As categorias

– Melhor Curta Documentário.

– Melhor Curta Estudante.

Prêmio – menção para os assuntos

– Crise Climática Urbana (4 e/ou 15 minutos).

– Proximidade Feliz – Cidade de 15 minutos (4 e/ou 15 minutos).

– Melhor Iniciativa Urbana.

Reconhecimento para políticas públicas

O “Reconhecimento Honorário de Escolha Pública”, concedido em colaboração com os Institutos franceses de todo o mundo, aos mais votados curtas-metragens exibidos publicamente;

E o “Reconhecimento Honorário de Inovação do Setor Público”, concedido a uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes que apresenta um filme institucional mostrando um alto nível de comprometimento com a esfera urbana, social e/ou ambiental.