Abacateiro é atração na estação Vila Mariana do metrô

Todos os anos, nessa época, um frondoso abacateiro fica carregado de frutos na calçada junto ao acesso Norte/Oeste, da estação Vila Mariana.

Esse fato desperta a curiosidade de motoristas, funcionários e de passageiros como o aviador Fernando Freitas, que costumeiramente se utiliza da estação metroviária.

No ano passado, Fernando e um amigo colheram muitos abacates. Ficaram com alguns e em retribuição, doou a maior parte dos frutos para o supervisor Danton Augusto, para que ele dividisse com outros funcionários da estação.

Segundo moradores da região, esse abacateiro já estava na calçada, na inauguração da estação Vila Mariana, em 1974..