AACD tem estrutura de ponta e atendimento humanizado via SUS

Pessoas com deficiência física de diversas partes do Brasil podem ser atendidas via Sistema Único de Saúde (SUS) na AACD. Hoje, a Instituição conta com centros de reabilitação próprios localizados em São Paulo (SP), Mogi das Cruzes (SP), Osasco (SP), Recife (PE), Porto Alegre (RS) e Uberlândia (MG). A infraestrutura é completa, composta por equipe multidisciplinar e corpo clínico especializado. São mais de 70 anos de expertise em ortopedia e reabilitação.

Para acessar as unidades da AACD, é necessário ir à Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima com cartão SUS, documento de identidade com foto e comprovante de residência.

Após avaliação médica na UBS, o paciente pode ser encaminhado para AACD, de acordo com o caso. A fila de espera é regulada pela Secretaria de Saúde – Municipal ou Estadual, a depender da unidade. Em consulta na instituição, verifica-se o enquadramento com as patologias atendidas e, caso afirmativo, define-se um plano terapêutico personalizado.

Todas as informações e orientações estão disponíveis no site da AACD.

Para conferir os endereços das Unidades Básicas de Saúde, use o sistema Busca Saúde da Prefeitura de São Paulo: buscasaude.prefeitura.sp.gov.br

A AACD na Vila Clementino fica na Avenida Professor Ascendino Reis, 724 – ao lado da estação de metrô que leva o nome da entidade: AACD Servidor, na Linha 5 – Lilás.

Sobre a AACD

A AACD é referência em ortopedia e na reabilitação de pessoas com deficiência física. Com infraestrutura completa, equipe multidisciplinar, corpo clínico especializado e mais de 70 anos de expertise, a Instituição é composta por 1 Hospital Ortopédico, 7 Centros de Reabilitação e 5 Oficinas para entrega de produtos ortopédicos sob medida.

Dos cerca de 800 mil atendimentos anuais, 80% são feitos via Sistema Único de Saúde (SUS), contudo a tabela de repasse é deficitária. Assim, os valores provenientes de atendimentos privados (convênio ou particular) e arrecadados pela área de captação de recursos são fundamentais para a viabilização de um serviço de saúde qualificado e construção de uma sociedade mais inclusiva para que os pacientes possam exercer plenamente a sua cidadania com acesso à educação, emprego e outros direitos essenciais.

Atualmente, a AACD possui unidades próprias localizadas em São Paulo, Mogi das Cruzes e Osasco (SP), Recife (PE), Porto Alegre (RS) e Uberlândia (MG). Também conta com a Cooperação Técnica, que leva o padrão de excelência da Instituição, através de entidades parceiras, para Salvador e Jequié (BA), São José do Rio Preto (SP), Poços de Caldas (MG), Maringá (PR) e Maceió (AL).

Saiba mais no site aacd.org.br