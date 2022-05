A Renda Fixa está de volta!

Por muitos anos o brasileiro não precisou investir na bolsa de valores. Isso se deve ao fato da nossa renda fixa sempre ter excelentes rendimentos comparado ao risco.

Mas em 2016, as coisas mudaram. Nossa taxa Selic, principal índice de rendimento da renda fixa começou a cair.

Isso impactou diretamente nos rendimentos desse tipo de investimento, fazendo com que muitos migrassem para a renda variável, a bolsa de valores.

Não é por acaso que desde essa época, nós começamos a ouvir falar mais sobre bolsa, fundos de investimentos, ações. Isso se deu exatamente pelo fato da nossa renda fixa ter diminuído seus rendimentos.

Mas 2022 é um ano diferente. A taxa Selic voltou a altos patamares, o que significa que os rendimentos médios dos títulos de renda fixa também aumentaram.

É possível hoje, obter o dobro do rendimento da poupança com o Tesouro Selic ou até mesmo deixando seu dinheiro na conta do Nubank.

Então se você estava esperando a hora certa para começar a investir, esse é o momento.

Investindo no Tesouro Selic, você terá rendimentos de bolsa de valores no investimento mais seguro do país.

