50% do lixo do carnaval será reciclado

Divertir-se na folia carnavalesca depois de dois anos sem festa, por conta da pandemia de Covid 19, é muito positivo. Mas, a preocupação com a geração de resíduos não para durante essa fase do ano.

A coleta domiciliar tradicional, bem como a seletiva, continuam e seguem o mesmo padrão de horário, que pode ser checado em https://www.ecourbis.com.br/coleta/index.html. A concessionária Ecourbis Ambiental é a responsável pela coleta e destinação final dos resíduos nas zonas sul e leste da capital.

Mas, para quem vai curtir nas ruas, também é preciso consciência e cautela.

Para se ter uma ideia, só nos quatro dias principais da festa, de acordo com a Secretaria Executiva de Limpeza Urbana (SELIMP) foram retiradas 499,79 toneladas de lixo das vias ao longo dos quatro dias de festa. A expectativa da SMSUB é reciclar mais de 50% do material coletado, número que pode variar em caso de chuva por contaminação do resíduo. Em 2020, foram coletadas 663 toneladas e metade foi reciclada.

Para a realização das atividades, em cada um desses dias 2.649 pessoas atuaram na varrição e 360 veículos foram usados para a execução dos trabalhos. Foram utilizados 2.323 metros cúbicos de água de reúso e 6.361 litros de desinfetante para a limpeza das vias.

No trajeto dos blocos foram disponibilizados, em média, 314 contêineres, 614 cestos aramados, 520 papeleiras e 200 PEVs (Pontos de Entrega Voluntária).

A Secretaria Executiva de Limpeza Urbana – SELIMP faz a gestão dos resíduos sólidos e limpeza das vias públicas e praças onde os blocos irão desfilar e é a limpeza mais rápida do Brasil após realização de eventos: em cerca de 40 minutos as vias da cidade são devidamente limpas, lavadas e entregues para a livre circulação diária de pessoas e veículos.

Outro levantamento anterior feito pela Prefeitura indicava que só no Pré Carnaval de Rua, dias 10 e 11 de fevereiro, foram geradas 241 toneladas de resíduos.

O que fazer?

O Carnaval continua na capital e algumas dicas da Prefeitura são úteis também para outros eventos públicos futuros.

Para reduzir o impacto ambiental, uma ação importante é evitar o uso de confetes e glitter biodegradável, o comércio já tem esses itens que evitam a poluição das águas e do solo.

Na hora de consumir bebidas prontas, prefira a latinha às garrafas de vidro. Vale destacar que o Brasil recicla 99% do alumínio usado nessas embalagens e é um dos campeões mundiais nessa tarefa.

Não jogue nada no chão. Uma boa ideia para os fumantes é levar uma “bituqueira” para descartar o cigarro. Se usar descartáveis, como copos e garrafas de plástico, procure os Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) de recicláveis para fazer o descarte.

Se possível, recuse o plástico de uso único, especialmente canudos.

Com o lixo doméstico, outro cuidado importante é estar atento ao clima. Se a previsão indica chuva forte no dia da coleta, seletiva ou tradicional, procure colocar o saco de lixo na calçada próximo ao horário de passagem do caminhão, bem acondicionado. Evite o uso de caixas de papelão que podem ser danificadas pela água da chuva.