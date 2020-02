4 maneiras criativas de aprender matemática

O desafio de ensinar as crianças das novas gerações passa por compreender suas necessidades, despertar a atenção e manter seu interesse ao longo de todo o processo da aprendizagem. Nesse caminho, algumas práticas criativas podem ajudar a desenvolver o conhecimento em Matemática, como por exemplo jogos, desafios e brincadeiras que, aliados aos objetivos curriculares, incentivam os estudantes a encontrar soluções.

Na Escola Vereda, que oferece ensino integral para estudantes do 1º ano do Ensino Fundamental até o 2º ano do Ensino Médio, essas ferramentas atuam como recursos didáticos e ajudam a absorver o conteúdo de forma interativa. Além disso, desenvolvem a concentração, atenção, capaci­dade de raciocinar de forma rápida, além de estimular o senso cooperativo, a socialização e a autoconfiança.

Confira algumas dessas atividades que podem ser praticadas em casa:

1 – Kahoot

O Kahoot é uma plataforma que pode ser utilizada como ferramenta para reforçar o conhecimento. Os professores criam questionários de múltipla escolha e os estudantes participam online, solucionando questões em grupos.

2 – Estruturas com palito

A brincadeira de construir estruturas de palitos pode ser feita em casa e ajuda as crianças a compreenderem as formas geométricas. Pode começar com 4 palitos e 4 balas de goma para fazer um quadrado e ir aumentando para formar vários cubos. As balas ajudam a deixar a atividade ainda mais interessante para os estudantes, que exercitam o raciocínio lógico e desenvolvem a criatividade.

3 – Sudoku

O Sudoku é um jogo que existe em várias modalidades e o estudante precisa seguir algumas regras que podem ser adaptadas conforme a sua necessidade. O jogo envolve o conhecimento matemático, a leitura, a interpretação, a concentração e o raciocínio lógico.

4 – Barra de chocolate

Uma barra de chocolate pode ajudar a ilustrar de forma dinâmica o ensino sobre Frações. Além de perceberem que as frações estão constantemente presentes em nosso dia a dia, os estudantes se divertem e aprendem o que é um número inteiro e como fracioná-lo.

Quer saber mais sobre a Escola Vereda? Faça uma visita ou acompanhe a escola nas redes sociais. Saiba mais no site: www.escolavereda.com.br