Zoológico tem promoções até o final do mês de março

O Zoológico de São Paulo está em festa! O tradicional parque comemora 67 anos de história com uma promoção imperdível durante a Semana do Consumidor. Até o dia 31 de março, o visitante pode aproveitar para comprar um ingresso individual ou combo e ganhar mais um ingresso adicional para usar no mesmo dia, para quem quer conhecer ou revisitar o parque.

Com mais de 2 mil animais, o Zoo SP é um espaço de aprendizado, com projetos educativos voltados para a preservação da fauna e da flora, além de ser palco de importantes iniciativas científicas externas à proteção de espécies e oferece aos seus visitantes uma experiência única, que vai além da simples observação de animais.

Nos dias 15 e 16 de março, o zoológico já foram promovidas atividades educativas de mediação, abordando alguns dos animais que estão fazendo história no local. Entre as espécies que serão destacadas estão a arara-azul-de-lear, o mico-leão-preto, o chimpanzé e a girafa, entre outros. Essas atividades são consideradas uma oportunidade para os visitantes aprenderem mais sobre a importância desses animais.

Mas na programação há ainda várias outras atividades nesse mês. A promoção da Semana do Consumidor + aniversário do Zoo vai até o dia 31 de março, e é válida apenas para compras antecipadas pelo site e central de atendimento, com no mínimo um dia de antecedência.

Serviço:

Funcionamento: no período do carnaval será das 9h às 18h e bilheteria até às 17h . Site: ingressos.zoologico.com.br. Central de vendas/WhatsApp (das 9h às 18h20): 11 4934 6804 Endereço: Avenida Miguel Estefano, 4241, Água Funda.

Valores dos Ingressos

Promoção Semana do Consumidor + Aniversário do Zoo até o dia 31/03. Comprou um ingresso do Zoo ou Jardim Botânico ganha outro para utilizar no mesmo dia. Comprou um combo ganha outro para utilizar no mesmo dia

Zoo SP avulso: R$ 89,90 e R$ 44,90 (meia-entrada)

Jardim Botânico avulso: R$ 39,90 e R$ 19,90 (meia-entrada).

Combo Zoo + Mundo Dino + Botânico: R$ 119,90 e R$ 69,90 (meia-entrada)

Ingresso anual Zoo SP: R$ 149,90

Ingresso anual Zoo SP + Mundo Dino: R$ 199,90

Ingresso anual Jardim Botânico: R$ 299,90

Promoções válidas somente para compras antecipadas pelo site, central de atendimento e com no mínimo 1 dia de antecedência.

Opcionais:

Passeio Aqua Safari. Funcionamento: das 9h às 16h30 e feriado até às 17h30 . Valor: de R$ 29,90 por pessoa por R$ 19,90 (válido até o dia 17/03). Duração: 10 minutos

Mundo Dino – Inteiro: de R$ 59,90. Meia: de R$ 29,95.

Mineração: Valor: de R$ 39,90 por pessoa- Duração: sem limite de horário

Noite Animal:- Valor: de R$ 69,90 por pessoa