Zoológico tem ingressos mais baratos até 31 de dezembro

O ano foi difícil e, para crianças e adolescentes, teve ainda o isolamento, ausência de atividades de lazer e socialização. O Jornal São Paulo Zona Sul passa a indicar algumas atividades e roteiros para fazer com as crianças nesse período de férias escolares.

Uma boa alternativa para quem quer fazer um passeio ao ar livre com a família é ir ao Zoológico, que está com a Campanha “Natal no Zoo”, desde dia 12 de dezembro. Há descontos nos valores de ingressos até o final do ano (31.12.2020) para quem visitar o parque. É importante reforçar que a ação contempla somente o Zoológico de São Paulo, de segunda a domingo, inclusive feriados, com valores especiais de bilheteria descritos a seguir. Vale lembrar que crianças até 5 anos de idade e pessoas com deficiências têm acesso gratuito de forma permanente.

A redução de valor faz o ingresso para visitantes a partir de 12 anos de R$ 55,00 para R$ 40,00. O ingresso de 6 a 12 anos foi R$ 25,00 para R$ 20,00.

A localização privilegiada do Zoológico, inserido em um importante fragmento de Mata Atlântica na cidade de São Paulo – o PEFI (Parque Estadual das Fontes do Ipiranga) oferece aos visitantes a oportunidade de contemplar a natureza, a beleza da fauna que ocorre naturalmente neste remanescente florestal urbano e a diversidade dos animais que vivem no parque.

Além disso, logo após a bilheteria principal do Zoológico, estará exposto o presépio feito de juta e materiais recicláveis confeccionado pela artista plástica, Sueli Herrera e gentilmente emprestado pelos Frades Franciscanos do Santuário e Convento São Francisco, transmitindo uma mensagem de paz, união e esperança aos visitantes.

Para oferecer um ambiente seguro aos visitantes diante do cenário de pandemia, a instituição adotou regras especiais de funcionamento em cumprimento ao Protocolo Sanitário, que estabelece procedimentos operacionais implementados na dinâmica dos parques – Zoológico e Zoo Safári, a fim de minimizar o risco de contágio do novo coronavírus.

É importante salientar que apenas a área aberta de visitação do Zoológico está disponível para circulação do público, que compreende 59.756,62 metros quadrados. Os espaços fechados, tais como as exposições educativas, permanecem sem receber visitantes.

Horários

O Zoológico de São Paulo Segunda a sexta-feira: das 10h às 16h Sábados, domingos, feriados e emendas: 9h às 16h Fechamento da bilheteria: 15h.

O Zoo Safári Segunda a sexta-feira: das 10h às 16h Sábados, domingos e feriados: 10h às 16h Fechamento da bilheteria: 15h

Os parques estarão funcionando normalmente nas vésperas (24 e 31 de dezembro) e nos feriados de Natal e Ano Novo (25 de dezembro e 1º de janeiro de 2021). Os parques estão com protocolo sanitário – é preciso usar máscaras na visita e há álcool em gel, tapetes com sanitizantes e outros cuidados a serem seguidos durante o passeio. Confira detalhes no site www.zoologico.com.br