Zoológico e Botânico têm programação especial em julho

Durante as férias escolares de julho, o Zoológico e o Jardim Botânico de São Paulo se tornam destinos ideais para quem busca lazer ao ar livre e contato com a natureza. A programação especial do zoológico conta com atrações interativas, educativas e novos moradores. Já o Jardim oferece a oportunidade de explorar quase cem anos de história em meio a trilhas, estufas, paisagens e coleções de flores nativas e exóticas.

Entre os destaques está o Acqua Zoo, um passeio de barco que percorre o Lago São Francisco de Assis e oferece uma vista diferenciada da fauna e flora do parque. No trajeto, os visitantes podem observar a Ilha dos Primatas, com cinco espécies de macacos, incluindo o raro macaco-aranha-de-cara-branca, endêmico do Brasil.

Novos moradores também chegaram: O casal de tigres-de-bengala, chamados Best e Fred, passou a morar num espaço de 600 metros quadrados, lagoas artificiais, quedas d’água, grutas e vidros que permitem a observação segura dos animais pelos visitantes. Os novos moradores podem ser vistos pelo público por meio de vidros e num ambiente ilustrado pela artista plástica Carol Wang, que integra o elenco do programa Art Attack, exibido no Disney+.

Quem também pode ser visto pelo público é o Melman, bebê girafa, cujo nome foi escolhido por votação nas redes sociais e acaba de completar um mês de vida. Ele está na área de visitação ao lado dos pais, Mel e Palito.

Ainda sobre os recém-nascidos, a instituição mantém no parque o Espaço Filhotes que abriga cisnes, flamingos, jararacas, entre outros bebês cujos pais não conseguiram cuidar e estão sob cuidados humanos.

Espécies ameaçadas

A visita permite conhecer espécies ameaçadas dos biomas brasileiros, a exemplo do Bosque da Conservação. O espaço reúne três tipos de araras-azuis existentes: arara-azul-grande, arara-azul-de-Lear e a raríssima ararinha-azul que inspirou o personagem da animação Rio. No local há ainda animais como o mutum-de-Alagoas, papagaio-de-peito-roxo, papagaio-chauá e papagaio-de-cara-roxa.

Outra espécie muito procurada pelas crianças é o Axolote, uma pequena salamandra mexicana que faz sucesso nos jogos de vídeogame e tem uma área exclusiva no Zoo, de 230 metros quadrados, com mais de 30 animais.

O Zoo tem ainda diversos espaços educativos, como o formigueiro, onde é possível acompanhar a rotina de uma colônia em pleno funcionamento; Pulo do Sapo, que aborda temas como os impactos climáticos e do desmatamento em sapos, rãs e pererecas; a casa das serpentes, com diversas espécies etc.

Vale destacar que está em vigor a Promoção “Férias no Zoo” todos pagam meia de segunda a sexta, com compra antecipada pelo site.

Serviço:

Funcionamento: das 9h às 17h e bilheteria até às 16h Site: ingressos.zoologico.com.br. Central de vendas/WhatsApp (das 9h às 18h20): 11 4934 6804 Endereço: Avenida Miguel Estefano, 4241, Água Funda