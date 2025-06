Zoo tem projetos de preservação

O Zoológico de São Paulo acaba de conquistar, mais uma vez, reconhecimento internacional por sua atuação na conservação da biodiversidade. Durante o 31º Congresso da Associação Latino-Americana de Parques Zoológicos e Aquários (ALPZA), realizado em maio no Parque Xcaret, em Playa del Carmen, no estado de Quintana Roo, no México, a instituição teve três projetos voltados à preservação de espécies ameaçadas reconhecidos pela ALPZA.

O Zoo recebeu três certificações, sendo duas inéditas pelo Programa de Conservação ex situ da Arara-azul-de-lear (Anodorhynchus leari), reconhecido pela atuação pioneira em reprodução sob cuidados humano da espécie, e o Programa de Manejo Populacional da Perereca-pintada-do-rio-Pomba (Nyctimantis pomba) e uma recertificação direcionada ao Projeto da Perereca-de-Alcatrazes (Scinax alcatraz), reconhecendo a importância dos avanços desta iniciativa.

As premiações destacam a excelência científica e técnica dos programas desenvolvidos, consolidando o Zoológico de São Paulo como referência no cenário latino-americano em especial, do ponto de vista da conservação.

200 nascimentos por ano

O Zoológico de São Paulo segue ampliando seu protagonismo na conservação da biodiversidade brasileira. Entre maio de 2024 e abril de 2025, foram registrados os nascimentos de 216 animais, consolidando seu papel de destaque na conservação da biodiversidade brasileira.

No período, nasceram 133 aves, 43 anfíbios, 21 invertebrados, além de 17 mamíferos e 2 répteis. Um dos marcos foi o nascimento agora em abril de um filhote de harpia (Harpia harpyja), uma das maiores aves de rapina do mundo.

Entre os nascimentos mais relevantes estão os de espécies-alvo de programas reconhecidos internacionalmente: 26 pererecas-de-Alcatrazes e dois filhotes de arara-azul-de-lear.

No total, 37 dos animais nascidos pertencem a espécies com algum grau de ameaça de extinção, reforçando o êxito dos programas de manejo reprodutivo e conservação mantidos pela instituição.

A bióloga chefe do setor de herpetofauna do Zoológico de São Paulo explica que: “a manutenção de populações de segurança de anfíbios ameaçados nos ajuda a ganhar tempo enquanto as ameaças são combatidas em natureza, evitando assim a extinção da espécie”, explica

Os dados consolidam o papel estratégico do Zoo SP na conservação de espécies ameaçadas e demonstram a eficácia dos protocolos adotados pela equipe técnica, que atua em parceria com universidades, governos, institutos de pesquisa e organizações internacionais.

Para conhecer os animais e ver de perto o resultado do trabalho de conservação e preservação de espécies, visite o Zoo, localizado na região da Água Funda, zona sul paulistana.

Conheça os Projetos

O Projeto de Conservação ex situ da Arara-azul-de-lear (Anodorhynchus leari): reconhecido pela atuação pioneira em reprodução sob cuidados humanos da espécie. Endêmica do nordeste da Bahia e símbolo da resistência da Caatinga, a arara-azul-de-lear (foto acima) está classificada como “em perigo” pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), com cerca de 2.200 indivíduos na natureza. A espécie enfrenta ameaças como perda de habitat e tráfico ilegal.

Desde 1986, o Zoológico de São Paulo atua como parceiro do Governo Federal na conservação da espécie por meio de um programa ex situ que mantém casais reprodutivos com objetivo de viabilizar o repovoamento da região do Boqueirão da Onça, na Bahia, dentro das ações do Plano Nacional para Conservação das Aves da Caatinga.

Até 2025, 21 filhotes nasceram na instituição, sendo que cinco foram destinados à soltura realizada pelo Grupo de Pesquisa e Conservação da arara-azul-de-Lear. Além de sua atuação voltada à reprodução, no Zoo SP é possível conhecer essa espécie em um ambiente na área de visitação que foi construído exclusivamente para elas, buscando representar algumas características do seu habitat.

“O sucesso do programa fornece subsídios para o aprimoramento de protocolos de manejo e fortalece o trabalho junto a outras instituições na formação de uma população segura e sustentável”, finaliza Fernanda.

Programa de Manejo Populacional da Perereca-pintada-do-rio-Pomba (Nyctimantis pomba): realizado em parceria com a Universidade Federal de Viçosa (UFV) e com o Centro de Conservação da Fauna Silvestre do Estado de São Paulo (CECFau), o Zoológico de São Paulo desenvolve um programa de manejo populacional da perereca-pintada-do-rio-Pomba, espécie ameaçada e endêmica da Mata Atlântica. A iniciativa tem como objetivo estabelecer uma população mantida fora do ambiente natural, como estratégia preventiva para possíveis ações futuras de revigoramento populacional ou reintrodução da espécie em áreas de ocorrência original.

O trabalho teve início em 2019, no CECFau, com apoio técnico do Zoo SP e financeiro da organização internacional Amphibian Ark. Atualmente, o programa mantém 336 indivíduos da espécie sob cuidados humanos, garantindo a preservação genética e o avanço contínuo do conhecimento para sua conservação.

Projeto da Perereca-de-Alcatrazes – Programa de Conservação Scinax alcatraz contribuiu para a mudança de status da perereca-de-Alcatrazes e é fundamental para o avanço de conhecimento técnico-científico. Espécie endêmica do arquipélago de Alcatrazes, é considerada uma das mais restritas do território brasileiro.

Desde 2009, o Zoo SP desenvolve o Programa de Conservação ex situ da perereca-de-Alcatrazes, e graças às ações contínuas de manejo, pesquisa e reprodução sob cuidados humanos, a espécie teve uma melhora significativa em seu status de conservação: anteriormente classificada como “Criticamente Ameaçada”, passou à categoria “Vulnerável” em 2022, conforme atualização oficial.

Este avanço é resultado do trabalho técnico e científico liderado pelo Zoo SP, que mantém a única população sob cuidados humanos da espécie, contribuindo para sua preservação e continuamente avançando na produção de conhecimento sobre sua biologia.