Zoo tem ingressos mais baratos

C

om a chegada das férias e das celebrações de fim de ano, o Zoológico de São Paulo, o Simba Safari e o Jardim Botânico lançam um conjunto de ofertas especiais para receber visitantes que desejam aproveitar momentos de descanso em meio à natureza e a animais de diversas partes do mundo. Os três parques, que integram o complexo do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga (PEFI), oferecem opções que unem lazer, educação ambiental e experiências ao ar livre.

As ofertas de Natal para os ingressos avulsos do Zoo São Paulo, do Jardim Botânico e do Simba Safari são válidas apenas para compras antecipadas e para utilização de segunda a sexta-feira. Já os combos, que reúnem de quatro a cinco atrações, podem ser usados em qualquer dia da semana. Os descontos valem para ingressos adquiridos até 5 de janeiro, com prazo de utilização de até 90 dias. No caso do Simba Safari, é obrigatório agendar.

Confira os valores

Zoológico de São Paulo – ingresso avulso antecipado por R$49,95. O valor no dia é de R$ 99,90

Jardim Botânico – ingresso avulso antecipado por R$19,95. O valor no dia é de R$ 39,90

Simba Safari – ingresso avulso antecipado por R$59,95. O valor no dia é de R$ 119,90 (necessário agendar o horário de visita)

Combo com quatro atrações – Zoo SP, Jardim Botânico, Simba Safari e Mundo Dino – de R$319,60 por R$129,90 na compra antecipada. O valor no dia é de R$ 139,90

Combo com cinco atrações – Zoo SP, Jardim Botânico, Simba Safari, Mundo Dino e Acqua Zoo – de R$359,50 por R$149,90 na compra antecipada. O valor no dia é de R$159,90.

Sobre os parques

Quase centenário, o Jardim Botânico de São Paulo se destaca por reunir uma das maiores coleções de orquídeas e bromélias do Brasil. Em seus espaços, o visitante encontra ainda trilhas, lagos, estufas, museus dedicados à história da botânica e dos povos originários, além de exemplares raros de plantas de diversas regiões do mundo. O parque é procurado por quem deseja tranquilidade, contemplação e contato direto com a natureza.

Já o Zoológico de São Paulo mantém a posição de maior zoológico da América Latina. Instalado em uma Unidade de Conservação na zona sul da capital, o local abriga mais de 2 mil animais de mais de 300 espécies nativas e exóticas. A instituição alia conservação da biodiversidade, iniciativas em pesquisa científica e educação ambiental ao lazer. Entre as atrações do espaço estão o Mundo Dino e o Acqua Zoo, passeio de barco pelo Lago São Francisco.

O Simba Safari oferece uma experiência diferente: um percurso de 4 km realizado em caminhão adaptado e seguro, no qual é possível observar aproximadamente 300 animais pertencentes a 40 espécies. Durante todo o trajeto, educadores ambientais apresentam curiosidades e informações sobre a fauna observada.

Serviço

Zoo São Paulo: aberto todos os dias das 8h30 às 17h30 (visitação até às 18h30); Jardim Botânico: aberto todos os dias das 9h às 17h (visitação até às 18h);; Simba Safari: aberto todos os dias das 8h às 17h30 (visitação até às 18h30). Horários especiais em 31 de dezembro e 1 de janeir ). Endereços: Zoológico: Av. Miguel Estéfano, 4241 – Água Funda; Jardim Botânico de São Paulo: Av. Miguel Estéfano, 3031 – Água Funda.