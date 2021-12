Zoo é atração para feriados e férias

Jardim Botânico, Zoo Safari e Zoológico, incluindo a atração Mundo dos Dinossauros, estarão todos abertos nos dias 24, 25, 31 e 1 de janeiro. Só o Botânico que fecha às segundas, mas os demais parques são uma boa pedida para um programa ao ar livre, em família, nesse fim de ano. E atenção: nos dias 24 e 31, os parques fecham uma hora mais cedo.

Uma das atrações mais interessantes da atualidade é o jovem leão Dacar (foto acima), com dois anos, que começa a ganhar juba.

Crianças até 5 anos de idade e pessoas com deficiências têm acesso gratuito de forma permanente. Para os demais,

O valor para o passeio no Botanico (de terça a domingo), onde é possível contemplar a natureza, visitar o Jardim dos Sentidos, fazer piqueniques ao ar livre, é de R$ 10 (meia a R$ 5)

Para o Zoo Safari, o valor é de R$ 45 ( meia a R$ 22,50) e a visitação é feita de carro.

Já para o Zoológico, os preços variam entre R$ 55 (só o Zoo, com meia a 27,50) e R$ 75 (incluindo o passeio Mundo dos Dinossauros)

Para ter todas as informações sobre os horários, ingressos, política de meia entrada ou gratuidade, estacionamento, visite o novo site do Zoo: zoologico.com.br. A compra de ingressos (exceto zoo Safári) também é feita online.

Zoológico

O Zoológico de São Paulo abriu suas portas em 1958, com pouco mais de 400 animais. Hoje, a população é de mais de 1.500 animais, entre aves, répteis, mamíferos, anfíbios e invertebrados. A visita no Zoo permite conhecer animais raros e extremamente ameaçados, como orangotango, tigre-de-bengala, mico-leão-preto, rinoceronte-branco, onça-pintada, dentre outras espécies, além de compreender o papel dos zoológicos na conservação da natureza. Inserido no Parque Estadual das Fontes do Ipiranga (PEFI), o Zoológico de São Paulo também é lar para muitas espécies nativas da Mata Atlântica.

Mundo Dinossauro

Animais da Era Mesozóica, dividindo espaço com os da Era atual, a Cenozóica. Tiranossauro Rex, Pterodátilos, Mamenquissauro e outros posicionados em meio à Mata Atlântica do Zoo, com uma distância assustadoramente próxima, capaz de se fazer ouvir as respirações e grunhidos dos gigantes em tamanho real e vivenciar a rotina desses animais pré-históricos que despertam tanta curiosidade.

A novidade é que agora os visitantes poderão se divertir mais ainda em meio a esse cenário pré-histórico! O Mundo dos Dinossauros apresenta seis novos brinquedos temáticos destinados ao público infantil que podem ser adquiridos à parte na bilheteria do parque.

Zoo Safari

Inaugurado em 2001, o Zoo Safári está localizado ao lado do Zoológico de São Paulo. Em uma área de 80.000 m², dezenas de animais silvestres são apresentados ao público num percurso de aproximadamente 2,9 km. A estrutura do parque permite observar de perto cervos, macacos-prego, macacos-aranha, avestruzes, camelos, lhamas, girafas e outros animais da fauna nativa e exótica.

Só é possível visitá-lo com veículo próprio e os ingressos são vendidos no local.

Jardim Botânico

Uma Unidade de Preservação onde você poderá conhecer mais sobre as plantas e ficar em contato com a natureza. Os Jardins Botânicos têm um papel fundamental na conservação de espécies, na realização de pesquisa científica, no desenvolvimento sustentável e na realização de práticas educativas que permitem a construção de novos conhecimentos, o despertar de valores e emoções e conexão de pessoas com a natureza.