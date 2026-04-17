Zoo de São Paulo recebe porco-espinho africano inédito

O Zoológico de São Paulo recebeu quatro porcos-espinhos-de-crista-africanos (Hystrix cristata), vindos de um zoológico francês. Nativos de países da África e também presentes em regiões da Itália, os animais chegam pela primeira vez ao Brasil.

O grupo é formado por duas fêmeas e dois machos, todos jovens. Eles passam a integrar o conjunto de representantes da fauna africana do zoo, ao lado dos fenecos – conhecidos como raposas do Deserto – e das hienas. A iniciativa amplia o contato do público com a biodiversidade do continente e reforça a importância da educação para conservação.

Apesar do nome e das pernas curtas, o porco-espinho-de-crista-africano não é porco nem pequeno. É o maior roedor do Norte da África, com peso entre 10 e 20 quilos e até 93 centímetros de comprimento. De corpo robusto e hábitos noturnos, permanece em tocas durante o dia e sai ao entardecer para se alimentar.

A principal característica são os espinhos que recobrem todo o corpo, com variação de tamanho conforme a região. Eles medem de 2 a 30 centímetros, com destaque para os do dorso, mais longos. Quando ameaçado, o animal eriça os espinhos e pode vibrá-los, produzindo um som característico que funciona como alerta para predadores.

Herbívoro, o porco-espinho-de-crista-africano se alimenta principalmente de raízes, frutos, cascas e tubérculos. Em alguns casos, também pode roer ossos, comportamento associado à reposição de minerais.

Os animais já podem ser vistos pelo público no Zoológico de São Paulo. No local, passam por período de adaptação com acompanhamento das equipes técnicas de veterinários, biólogos e cuidadores.

Serviço:

Confira os valores da campanha Todo Mundo Paga Meia:

Zoológico de São Paulo – ingresso avulso antecipado por R$59,90. O valor em compras para o mesmo dia é de R$119,90;

Jardim Botânico – ingresso avulso antecipado por R$19,90. O valor em compras para o mesmo dia é de R$39,90;

Simba Safari – ingresso avulso antecipado por R$59,90. O valor no dia é de R$119,90.

Combo com cinco atrações – Zoo SP, Jardim Botânico, Simba Safari, Mundo Dino e Acqua Zoo – de R$379,50 por R$129,90 na compra antecipada. O valor no dia é de R$149,90.

Funcionamento

Zoo São Paulo: aberto de segunda à sexta-feira das 9h às 16h (visitação até às 17h), e aos sábados, domingo e feriados das 8h30 às 17h (visitação até às 18h);

Jardim Botânico: aberto de segunda à sexta-feira das 9h às 16h (visitação até às 17h), e aos sábados, domingo e feriados das 9h às 17h (visitação até às 18h);

Simba Safari: aberto de segunda à sexta-feira das 9h às 17h (visitação até às 18h), e aos sábados, domingo e feriados das 8h30 às 17h (visitação até às 18h);

Compra de ingressos Zoo SP e Simba Safari

Endereços: Zoológico de São Paulo: Av. Miguel Estéfano, 4241 – Água Funda.

Jardim Botânico de São Paulo: Av. Miguel Estéfano, 3031 – Água Funda.