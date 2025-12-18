Zoo, Botânico e Simba Safari: opções para curtir as férias

Com a proximidade das férias e das festas de fim de ano, o complexo do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga (PEFI) — que reúne o Zoo São Paulo, o Simba Safari e o Jardim Botânico — se prepara para um movimento ainda mais intenso de visitantes. O conjunto de atrações desponta como opção para quem busca contato direto com a natureza, momentos de descanso entre áreas verdes e a chance de conhecer de perto espécies da fauna brasileira e internacional, além de trilhas e espaços pensados para contemplação.

No Zoológico de São Paulo, considerado o maior da América Latina, o público encontra mais de dois mil animais de cerca de 300 espécies diferentes, entre mamíferos, aves, répteis, anfíbios e outros. O espaço, que completou 67 anos em 2025, mantém o foco em conservação da biodiversidade, pesquisa e educação ambiental, oferecendo ao visitante um percurso amplo para observação dos animais e de ambientes que reproduzem características de seus habitats de origem.

Alguns dos animais do Zoo São Paulo são tradicionalmente os queridinhos entre adultos e crianças, como o casal de tigres, os maiores felinos do parque, a família de leões e os axolotes, salamandras mexicanas que são personagem de video game.

Ainda dentro do PEFI está o Simba Safari, reinaugurado este ano e que faz parte da história da cidade de São Paulo. A atração oferece uma experiência distinta: um trajeto de aproximadamente 4 km realizado em caminhão adaptado. Ao longo do percurso, é possível ver mais de 300 animais de 40 espécies diferentes. Esses animais estão em uma ambientação inspirada nos safáris africanos, e são apresentados pelos educadores ambientais durante o percurso da rota, o que contribui para uma visita baseada em informação, curiosidade e contato seguro com a vida selvagem.

Já o Jardim Botânico de São Paulo segue como um dos refúgios naturais mais tradicionais da cidade com sua paisagem exuberante. Perto de completar cem anos de vida e uma coleção extensa de orquídeas e bromélias, o espaço oferece ao visitante diferentes possibilidades de contemplação ao ar livre, como o Jardim de Lineu, o Lago das Ninfeias, a Trilha da Nascente e estufas históricas. Também é possível observar animais de vida livre, como aves, tartarugas, lagartos e até mesmo o macaco bugio. Para os mais curiosos, o parque também possui dois museus, um sobre a história da botânica e outro sobre os povos originários da Amazônia.

Acqua Zoo

Entre as principais atividades do Zoológico de São Paulo está o Acqua Zoo, um passeio de barco pelo lago São Francisco de Assis que oferece uma visão única de algumas espécies e das paisagens do parque. Durante o trajeto, o visitante pode ver bem de perto a Ilha dos Primatas, onde vivem cinco espécies de macacos diferentes. Esse passeio também proporciona observar diversas espécies de aves que vivem no lago, como os exemplares de cisne-negro, orinários da Austrália. Durante o percurso, um educador ambiental explica sobre as espécies e compartilha curiosidades e fatos interessantes.

Serviço

Funcionamento do Zoo São Paulo e Jardim Botânico – aberto todos os dias, de segunda à sexta, das 9h às 16h, e aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h. Simba Safari – aberto todos os dias, de segunda às sextas-feiras, das 9h às 17h (visitação até às 18h), e aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 17h (visitação até às 18h)..Site para compra de ingressos: Zoo SP e Simba Safari. Endereços: Zoológico de São Paulo: Av. Miguel Estéfano, 4241 – Água Funda. . Jardim Botânico de São Paulo: Av. Miguel Estéfano, 3031 – Água Funda.