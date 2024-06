Zona Sul terá mutirão para atualizar Cad Único dia 23

A Zona Sul recebe dia 23 mais uma edição do Dia C, mutirão para a atualização do Cadastro Único (CadÚnico). Os munícipes podem aproveitar o Domingão Tarifa Zero.

O “#CadÚnico” é voltado ao atendimento e registro de famílias e pessoas de baixa renda em programas sociais. As famílias e pessoas que estão com o cadastro desatualizado serão convidadas a participar do mutirão por meio de mensagem enviada pelo 156.

Confira os endereços na Zona Sul:

#DescomplicaSP

• Campo Limpo – Avenida Giovanni Gronchi, 7143 – 4º andar

• Capela do Socorro – Rua Cassiano dos Santos, 499

• Cidade Ademar – Avenida Yervant Kissajikian, 416

• Ipiranga – Rua Breno Ferraz do Amaral, 425

• Jabaquara – Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 2314

• M’ Boi Mirim – Avenida Guarapiranga, 1695

• Parelheiros – Estrada Ecoturística de Parelheiros, 5252

• Santo Amaro – Praça Floriano Peixoto, 54

#CRAS

• Campo Limpo – Rua Batista Crespo, 321

• Capão Redondo – Rua Roberto Sampaio Ferreira, 233

• Capela do Socorro – Avenida Interlagos, 5980

• Cidade Ademar I – Avenida Cupecê, 22

• Cidade Ademar II – Avenida Cupecê, 5699

• Grajaú – Rua Ezequiel Lopes Cardoso, 333

• Ipiranga – Rua Taquarichim, 290

• Jabaquara – Rua dos Jornalistas, 48

• Jardim Angela – Rua Luiz Baldinato, 150

• Jardim São Luiz – Rua José Manoel Camisa Nova, 100

• Marsilac – Rua Henrique Silva, 68

• M’Boi Mirim – Avenida Inácio Dias da Silva, s/nº

• Parelheiros – Rua Pedro klein do Nascimento, 100

• Pedreira – Estrada do Alvarenga, 3657

• Santo Amaro – Rua Padre Jose de Anchieta, 802

• Vila Andrade – Rua General João Pereira de Oliveira, 26

#CIC

• Grajaú – Rua Pinheiro Chagas, 17

#Unidades #móveis

• Campo Limpo – Rua Silveira Sampaio, 585

• Campo Limpo – Estrada de Itapecerica, 8.887

• Capela do Socorro – Rua Santo Antônio do Cântaro, 32

• Cidade Ademar – Rua Joaquim Forzanno, 50

• Cidade Ademar – Avenida Yervant Kissajikian, 2858

• Ipiranga – Rua Coronel Silva Castro, 340

• M’ Boi Mirim – Rua Aécio Neves, 6B

• Parelheiros – Rua Tomaso Benvenuti, 15

• Santo Amaro – Rua Estevão Baião, 149