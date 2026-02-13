Zona sul terá mais duas unidades do Armazém Solidário em 2026

Desde sua inauguração na zona sul, o Armazém Solidário tem se tornado sucesso de vendas. Pensando em atender a esta demanda da população, a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Executiva de Segurança Alimentar e Nutricional e de Abastecimento (SESANA), lançará mais duas unidades, desta vez na região da Capela do Socorro – no Jardim Myrna e no Grajaú. As novas lojas, que atenderão 124 mil famílias cadastradas no CadÚnico, estão previstas para serem entregues neste ano.

Com o intuito de assegurar a segurança alimentar e nutricional das famílias de baixa renda, o Armazém Solidário faz parte da rede de abastecimento da cidade e oferece até 30% de desconto, e 50% em alguns itens, em alimentos e produtos de higiene pessoal. O objetivo do programa social é garantir que pessoas com CadÚnico ativo tenham acesso a uma alimentação saudável e de qualidade. Nos Armazéns não são comercializadas bebidas alcoólicas, refrigerantes e alimentos ultraprocessados a fim de reforçar a alimentação saudável.

Atualmente, a iniciativa possui sete unidades pela capital, que além de promoverem a segurança alimentar e facilitar o poder de compra da população, também contribuem para a economia local. Os Armazéns Solidários possuem uma gôndola com produtos cultivados por agricultores do programa Sampa+Rural – projeto da Prefeitura que conecta as áreas rurais da cidade, fortalecendo produtores familiares, urbanos e periurbanos –, ou seja, a população consome alimentos produzidos por agricultores paulistanos.

“O Armazém Solidário é um serviço essencial em São Paulo. O programa vai além da alimentação saudável, ele garante à população o poder de compra, o poder de escolha e o acesso a um alimento de qualidade, além de contribuir com os produtores rurais da cidade. Estamos muito contentes em levar à zona sul mais duas unidades que trarão acolhimento e comida na mesa de quem mais precisa. Nosso objetivo é expandir essa ação social para que mais famílias tenham acesso ao Armazém”, afirma o secretário executivo de SESANA, Vitor Arruda.

Já existe um Armazém Solidário em funcionamento na Zona Sul da cidade. Horário de funcionamento: 9h às 18h, de segunda a sábado. Local: Estrada do M’Boi Mirim, nº 4.162, Jardim Turquesa.