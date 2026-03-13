Zona Sul tem várias pistas para formação de atletas do skate

Conhecido como um esporte de cultura urbana, o skate encontrou na capital paulista o ambiente ideal para se desenvolver e revelar novos talentos. Nomes como Fernanda Galdino e Pedro Quintas, que disputam nesta semana o Campeonato Mundial de Skate Street e Park realizados na cidade até o último domingo, 8 de março, , são exemplos dessa nova geração formada nas pistas públicas espalhadas por São Paulo.

Na Zona Sul, há oito boas pistas tanto para quem quer se divertir ou praticar uma atividade física quanto para quem quer começar a se profissionalizar no skate. Elas estão nos parques Chuvisco, Cordeiro, Ibirapuera, Independência, Jardim Prainha e Sete Campos, cada um com uma pista. O Parque Cantinho do Céu se destaca com duas pistas de skate. Atualmente, no totala cidade conta com 170 pistas de skate mantidas pela Prefeitura, distribuídas por todas as regiões, sendo 28 delas instaladas em Centros Educacionais Unificados (CEUs). A rede de equipamentos democratiza o acesso ao esporte e serve de base para atletas que hoje representam o Brasil em competições internacionais.

Essa estrutura também se estende aos parques municipais. Atualmente, 19 parques da cidade contam com pistas de skate, ampliando os espaços de treinamento e convivência para atletas e praticantes.

São Paulo se consolidou como uma das capitais mundiais do skate. Espalhadas por todas as regiões, as pistas públicas da cidade ampliaram o acesso ao esporte e se tornaram espaço de formação para atletas que hoje competem em alto nível.

O prefeito Ricardo Nunes destaca que a ampliação desses espaços faz parte de uma política pública voltada à promoção do esporte e da qualidade de vida na cidade.

“São Paulo valoriza cada atividade esportiva e investe para que as pessoas, em todas as regiões da cidade, tenham acesso à prática e à oportunidade de se desenvolver por meio do esporte”, afirmou.

A infraestrutura disponível na cidade ajudou a consolidar São Paulo como referência internacional na modalidade. O presidente da World Skate, Sabatino Aracu, destacou o papel da capital no cenário mundial. “Para mim, São Paulo é o templo do skate no mundo”, afirmou o dirigente italiano. “Espero que, no futuro, São Paulo seja para o skate o que Wimbledon é para o tênis e que, ao falar de skate, digamos ‘São Paulo’.”

Essa estrutura foi determinante para que a capital paulista fosse escolhida para sediar o Campeonato Mundial de Skate Street e Park, que acontece nesta semana no Parque Cândido Portinari. Com patrocínio da Prefeitura, o evento reúne 365 atletas de 49 países e distribui pontos importantes para o ranking classificatório dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.