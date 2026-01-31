Zona Sul tem quatro parques naturais com trilhas abertas

Em dois anos de funcionamento, o projeto Vamos Trilhar, da Prefeitura de São Paulo, transformou o contato com a natureza em uma experiência acessível, cotidiana e profundamente conectada com a cidade. Nesse período, a iniciativa recebeu 52.992 “trilheiros”, realizou 576 trilhas gratuitas e manteve 100% de ocupação das vagas, consolidando-se como uma das ações mais bem-sucedidas de ecoturismo urbano da capital.

Desenvolvido pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, em parceria com a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, o programa oferece trilhas monitoradas em cinco Parques Naturais Municipais: Jaceguava, Itaim, Varginha e Bororé, na Zona Sul, e Fazenda do Carmo, na Zona Leste. A proposta abre caminhos para que crianças, jovens, adultos e idosos descubram paisagens preservadas, biodiversidade e áreas de conservação ambiental sem sair da cidade.

Ao longo desses dois anos, o projeto recebeu, em média, 2.208 visitantes por mês, com cerca de 46 pessoas por trilha. A experiência vai além da caminhada: envolve educação ambiental, vivência sensorial e contato direto com a fauna e a flora. Espécies como saguis e bicho-preguiça fazem parte do cotidiano dos percursos, revelando um lado pouco conhecido de São Paulo.

“O programa mostra uma outra cidade. As pessoas conhecem os parques urbanos mais tradicionais, mas não imaginam que podem viver uma experiência em meio à Mata Atlântica, ver animais silvestres e estar em ambientes preservados dentro da capital”, afirma a pedagoga e monitora do projeto, Priscila Cavalheiro.

Entre os destinos, o Parque Natural Municipal Bororé se destaca como o mais procurado, oferecendo trilhas às margens da Represa Billings. Todas as atividades contam com acompanhamento técnico de seis guias e seis monitores, que garantem segurança e conduzem os visitantes pelos percursos com informações ambientais e educativas.

“O atendimento é facilitado, há transporte, guias, assistência e tudo é gratuito. É uma oportunidade rara”, destaca o consultor Nelson Prado de Castro, frequentador do projeto. “Além da trilha, há muito aprendizado. A parte educacional é forte e surpreende.”

Além das trilhas, os participantes recebem transporte gratuito até os parques, além de um kit com camiseta, água e lanche. No Parque Natural Municipal Itaim, por exemplo, é possível observar mais de 110 nascentes, que abastecem a região metropolitana, reforçando o papel estratégico dessas áreas para o equilíbrio ambiental da cidade.

Para a bióloga Daniele Torres Lima, a experiência também promove consciência ecológica. “Estamos em um berço da Mata Atlântica. Esses espaços precisam ser preservados não só para as pessoas, mas para os animais. Nós somos visitantes no habitat deles.”

Com trajetos planejados para diferentes níveis de condicionamento físico — de percursos curtos a trilhas médias monitoradas —, o Vamos Trilhar consolidou-se como uma política pública que une lazer, saúde, educação ambiental e conservação, transformando o ecoturismo em parte da rotina urbana paulistana.

As atividades acontecem aos finais de semana e feriados, com inscrição prévia pelo site oficial do programa. O ponto de encontro é definido em estações de metrô próximas aos parques, com transporte gratuito de ida e volta até os locais das trilhas.