Zona Sul tem programação especial para mães em maio

Os Centros de Referência e Cidadania da Mulher (CRCM) – Casa da Mulher, e os Centros de Defesa e de Convivência da Mulher (CDCM), da Prefeitura de São Paulo, irão desenvolver este mês uma programação especial em homenagem às mães, com palestras, rodas de conversa e oficinas. As atividades na Zona Sul serão realizadas nos seguintes equipamentos:

CDCM Casa da Mulher CRÊ-SER

R. Salvador Rodrigues Negrão, 351, Vila Marari

Tema: Atividade: Homenagem Dia das Mães

Tema: Sensibilização, divertimento e lazer

Data: 09/05/2025

Hora: 14:00 às 16:00

CRCM – Casa da Mulher da Capela do Socorro

R. Prof. Oscar Barreto Filho, 350 – Parque América

Atividade: Especial Mães e Mulheres

Tema: Roda de conversa: Celebrar a força, a beleza e alegria de ser mulher

Data: 09/05/2025

Hora: 10:30 às 11:30

CRCM – Casa da Mulher de Parelheiros

Rua Terezinha do Prado Oliveira, 119 – Jardim Novo Parelheiros

Atividade: Dia das Mães

Tema: Despertar da Beleza

Data: 10/05/2025

Hora: 10:00 às 14:00

Serviços disponíveis

Os Centros de Referência e Cidadania – Casa da Mulher e os Centros de Defesa e de Convivência da Mulher são equipamentos públicos de referência para mulheres mantidos pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC), em todas as regiões da cidade, que oferecem atendimento psicossocial, socioassistencial e jurídico para que mulheres obtenham o suporte necessário para a superação da situação de violência, em todas as suas formas (psicológica, moral, patrimonial, física ou sexual).

A rede da SMDHC dispõe de 32 serviços de atendimento às mulheres vítimas de violência, incluindo a Casa da Mulher Brasileira, no Bairro do Cambuci, e uma unidade móvel que percorre diferentes regiões da cidade.Segundo ele, as equipes realizam três tentativas de contato em dias e horários diferentes para encontrar o paciente e confirmar a presença no dia agendado.

