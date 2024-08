Zona Sul tem novo planetário

É um passeio diferente e educativo, que promete encantar a família toda. Começa a funcionar o Planetário do CEU Parelheiros que, segundo a Secretaria Municipal de Educação, tem tecnologia inédita no mundo e, o mais interessante, terá entrada totalmente gratuita. Embora esteja localizado dentro de um Centro Educacional Unificado, tem suas portas totalmente abertas à população. espaço totalmente gratuito estará disponível para toda a população com equipamentos de alta tecnologia e exclusivos.

A proposta é tornar o espaço multidisciplinar, possibilitando a apresentação de outros temas. O CEU Jardim Paulistano, localizado na zona Norte da capital, será o próximo a receber o planetário com essas tecnologias inéditas. As sessões serão abertas ao público e 100% gratuitas, assim como todas as atividades oferecidas nos CEUs.

A Prefeitura de São Paulo investiu mais de R$ 21,4 milhões na implantação do planetário, sendo R$ 19,6 milhões nos equipamentos e R$ 1,8 milhão nas obras civis. O equipamento tem capacidade para 110 lugares.

Construído no interior do BEC – Bloco Esportivo e Cultural do CEU Parelheiros, que tem projeto do arquiteto Walter Makhohl, da Makhohl Arquitetura, o planetário recebeu soluções de isolamento sonoro e tratamento acústico feitas pela Passeri Acústica e Arquitetura para assegurar a máxima imersão dos espectadores no conteúdo exibido na sala. As principais condicionantes acústicas, neste caso, foram o teto côncavo e a distribuição dos alto-falantes pelo ambiente.

A SPObras, responsável pelo gerenciamento das obras, foi responsável pela aquisição do sistema de projetores de alta tecnologia e precisão e do software de espetáculos digitais que compõem o planetário. Estes aparelhos serão produzidos e fornecidos por um grupo alemão de tecnologia óptica responsável pelos melhores planetários do mundo.

“Quando este CEU foi inaugurado, há muitos anos, foi feita a cúpula, mas nunca foi colocado o aparelho para termos a utilização do planetário. Este é um aparelho que estamos importando para poder inaugurar este equipamento até o final do ano para que possamos ter a primeira escola municipal com um planetário, que vai ajudar muito toda a população”, disse o prefeito em visita ao CEU Parelheiros em junho de 2023, quando autorizou obras de adequação no equipamento.

A implantação do planetário não foi a única alteração no CEU Parelheiros. Houve revitalização de piscinas e quadras para melhorar a prática esportiva e de lazer no local, para oferecer mais qualidade de vida para toda a comunidade que frequenta o espaço. O investimento para as reformas foi de R$ 6,8 milhões.

As piscinas receberam uma renovação completa, com a revisão dos pisos e revestimentos, sistemas hidráulicos e elétricos atualizados, substituição de grelhas, ralos e tubulações, bem como registros, rejuntes, pinturas e acabamentos de alto padrão. A área externa também foi revitalizada, com manutenção do passeio, grelhas, sistema de drenagem e pisos.

A quadra interna recebeu nova pintura, redes de proteção, tabelas e traves e um novo piso especial de polipropileno foi instalado. Os banheiros, sala de dança, ginásio, vestiários, estúdio e ateliês de artes foram igualmente reformados. Um teatro também foi instalado.

Que tal um passeio para conhecer o novo planetário? O CEU Parelheiros fica na R. José Pedro de Borba, 20 – Jardim Novo Parelheiros.