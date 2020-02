Zona Sul tem evento em março para quem planeja estudar e trabalhar na Irlanda

Acontece em março na zona sul da capital a quarta edição do único evento no Brasil voltado exclusivamente a quem está planejando fazer intercâmbio na Irlanda e alavancar a carreira fora do Brasil: o “E-Dublin XP”. Realizado anualmente desde 2017, o mega evento acontece em meio às comemorações do St. Patrick’s Day, o mais importante feriado irlandês – cuja celebração já virou tradição também entre os brasileiros.

O “E-Dublin XP” é realizado pelo E-Dublin.com.br, o principal portal sobre intercâmbio na Irlanda para brasileiros. Criado há mais de uma década, o E-Dublin venceu quatro vezes o prêmio de melhor site de expatriados no mundo e traz informações, experiências e dicas a quem deseja morar, estudar e trabalhar na Irlanda (tais como custos da viagem, como tirar o visto, onde morar, o que fazer em Dublin, como é morar em solo irlandês, como é o mercado de trabalho naquele país etc). O canal do E-Dublin no YouTube tem mais de 300 mil seguidores.

Por que a Irlanda?

A Irlanda é cada vez mais um destino procurado por brasileiros que buscam morar fora. Uma das grandes vantagens do país é a permissão para trabalhar durante o intercâmbio. Há, ainda, a possibilidade de conseguir um visto de trabalho. De acordo com dados do governo Irlandês, os brasileiros fecharam 2019 como a segunda nacionalidade que mais recebe vistos de trabalho na conhecida Ilha Esmeralda, perdendo apenas para os indianos. No ano passado, foram concedidos 1.400 novos vistos a profissionais brasileiros, alta ante os 1.290 de 2018 e 635 de 2017.

De acordo com Edu Giansante, CEO e criador do E-Dublin, que mora e trabalha em Dublin há 12 anos, grande parte dos brasileiros que buscam a Irlanda como destino desejam conseguir um emprego em grandes empresas. A ilha é atrativa pois concentra escritórios de gigantes como Google, Amazon, Accenture, Facebook, Microsoft, IBM, entre tantas outras que, graças a incentivos do governo, montaram escritórios principalmente em Dublin.

Sobre o evento O E-Dublin XP acontece em um dia inteiro recheado de atividades que, juntas, buscam passar o máximo de informação possível a quem planeja embarcar a uma aventura no exterior. Entre os destaques estão palestras com diversos especialistas sobre como estudar fora, o mercado de trabalho no exterior, planejamento financeiro e psicológico para a viagem, entre outras.

De olho nas oportunidades profissionais que têm aumentado em diversos setores da economia irlandesa, o “E-Dublin XP” trará, ainda, palestras focadas em como construir uma carreira no exterior. O evento conta com apoio de nomes de peso no ramo de viagens, entre muitos outros parceiros especialistas na Irlanda e em diversos destinos de intercâmbio. Veja a programação completa e palestrantes em www.e-dublin.com.br/xp/.

Haverá também estandes e atividades interativas para o público se sentir como se já estivessem na Irlanda. A edição deste ano conta com uma ambientação especial que insere os participantes em uma vila irlandesa, onde poderão assistir apresentações típicas irlandesas, experimentar um pouquinho da culinária e saborear a bebida favorita dos irlandeses.

Lançamento de livro Interessados em conhecer ainda mais sobre como é a jornada de fazer intercâmbio na Irlanda, morar fora e construir uma carreira no exterior, Edu Giansante lançará durante o evento seu livro autobiográfico Abrindo Portas (Vidaria Livros, 2020). Na obra, ele narra o que está por trás de sua ida à Irlanda, em 2008, passando pela criação do E-Dublin, pela conquista do visto de trabalho, por cargos de liderança e gerência em empresas globais, como Zynga e Dropbox, até os dias de hoje, quando dedica-se ao empreendedorismo e à busca de uma vida com mais propósito.

SERVIÇO: E-Dublin XP Data: 14 de março de 2020, das 9h as 18h Local: Centro de Convenções do SENAC Santo Amaro, na zona sul de São Paulo (Av. Engenheiro Eusébio Stevaux, 823 – Santo Amaro São Paulo)