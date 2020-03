Zona Sul tem “drive thru” da vacina contra gripe

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), adotou o esquema drive-thru em diversas Unidades Básicas de Saúde (UBS) para agilizar a imunização exclusiva dos idosos e profissionais da saúde, primeiro grupo prioritário para vacinação contra a gripe (influenza).

Os motoristas encostam o carro, passam por uma triagem e são vacinados, tudo sem sair do carro.

Um deles fica na Vila Nova Conceição e foi o primeiro a implantar o serviço. Fica na R. Jaques Félix, 499 – Vila Nova Conceição.

Embora não esteja na lista oficial de unidades da Prefeitura com esse tipo de atendimento, a Unidade Básica de Saúde Milton Santos tem oferecido também a vacinação para quem está no carro, em sistema drive-thru, relatam alguns leitores. Eles contam que há sempre filas, por enquanto, por lá, embora não sejam longas (média de 10 pessoas). A UBS Milton Santos fica na Avenida Ceci, 2249 – Planalto Paulista.

Há outras unidades em diferentes endereços da cidade. Confira nos links:

Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) Oeste

Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) Norte

Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) Leste

“Acompanhei o prefeito Bruno Covas na abertura do início da campanha de vacinação contra a gripe na UBS Max Perlman, na Vila Nova Conceição”, relatou o subprefeito de Vila Mariana, Fabrício Cobra Arbex. “Neste ano, para evitar aglomerações e prevenir a população do novo coronavírus, o fluxo de vacinação será feito o mais rápido possível, inclusive com a possibilidade de vacinação dentro dos carros – no que foi chamado de “drive thru da vacina”. Tendas externas e filas com marcação de distância também tornam o processo mais ágil e seguro”, conta.

Apesar de não proteger contra o novo coronavírus, a vacina da influenza evita complicações e internações por gripe e dualidade de diagnóstico. O público-alvo inicial são idosos e profissionais da saúde. A partir de 16 de abril, é a vez de professores e profissionais de segurança. A partir de 9 de maio, o público se estende a crianças de 6 meses a 6 anos, doentes crônicos, pessoas com 55 anos ou mais, grávidas, mães no pós-parto, população indígena e pessoas com deficiência. Acompanhe o calendário de vacinação e vacine-se! Fotos: Secom/Prefeitura

Imunize-se

A vacinação na capital paulista acontece simultaneamente em 468 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e, nesta primeira etapa, é exclusiva para idosos e profissionais da saúde, sendo gradativamente disponibilizada para outros grupos. Para saber qual a UBS mais próxima de sua residência, acesse o Busca Saúde.

A ação também ocorrerá em 450 escolas municipais, e, ainda contará com a participação de mais de 600 instituições (associações de moradores, organizações sociais, casas de repouso, Instituições de Longa Permanência para Idosos, igrejas, templos, casas de oração, escolas de samba, entre outras, para levar a vacina para pessoas acamadas, mesmo em conjuntos habitacionais. A Prefeitura terá ainda 264 vans pra que as equipes de saúde cheguem às pessoas acamadas.

Algumas escolas locais estão entre os postos de vacinação – Confira no quadro abaixo.

A vacinação da Influenza não protege contra o coronavírus, mas vai auxiliar os profissionais de saúde no diagnóstico para a Covid 19, ao descartarem os vários tipos de gripe na triagem da população vacinada.

Veja a relação dos grupos prioritários com as datas para início da imunização: