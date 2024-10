Zona Sul tem carro de corrida dentro de hotel

Com a realização do Grande Prêmio de Fórmula 1 em São Paulo entre os dias 1 a 3 de novembro, a cidade espera receber mais de 260 mil pessoas, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Com grande parte do público – mais de 70% das pessoas – de fora da capital paulista, a hotelaria local se prepara para a alta demanda. Entre os destaques, o Blue Tree Premium Verbo Divino já se tornou um dos principais pontos de encontro para os apaixonados pelo esporte, com expectativa de 100% de ocupação durante o período.

Localizado estrategicamente na região sul de São Paulo, o hotel proporcionará aos seus hóspedes e visitantes uma experiência única: a exposição de um autêntico carro de corrida da Fórmula 1600 no lobby. O automóvel pertence ao piloto Lélio Assumpção, competidor no Campeonato Paulista de Automobilismo Fórmula 1600, e ficará disponível para fotografias de 31 de outubro a 4 de novembro de 2024, como parte de uma ativação especial.

Além da exibição do carro, haverá brindes exclusivos como réplicas no estilo lego personalizadas com a marca Blue Tree Premium Verbo Divino. Outro destaque da ativação será um totem 3D em tamanho real de Lélio Assumpção, com dois QR Codes. Os 100 primeiros hóspedes que escanearem os códigos e seguirem os perfis de Instagram @bluetreeverbodivino e @leliopiloto, receberão uma miniatura do carro de corrida.

O Blue Tree Premium Verbo Divino é referência no setor durante o período de Fórmula 1. O hotel oferece estrutura de piscina e fitness center, e serviços exclusivos, como andar Vip e quadra de tênis.

Para mais informações e reservas, entre em contato no e-mail reservas.verbodivino@bluetree.com.br ou telefone (11) 5683-4600.