Zona Sul tem atendimento odontológico gratuito

Em uma situação de urgência relacionada à saúde bucal, como dor, hemorragia, infecção – abscesso, avulsão dental, fratura do dente , a população da cidade de São Paulo pode procurar um dos serviços odontológicos disponibilizados pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS). Em 2025, foram realizados 517. 634 atendimentos de urgência, sendo 335.269 em unidades da rede de Atenção Básica e 182.365 nos equipamentos de urgência do município de São Paulo.

Para atendimento de urgência, não é necessário agendamento. Ele acontece em 24 Unidades de Pronto Atendimentos (UPAs), e seis outras unidades como Pronto Atendimento (PA), Assistência Médica Ambulatorial (AMAs), Pronto-socorro (PSs), e atendimentos de emergência em quatro Hospitais Municipais – que dispõem de equipes de cirurgiões-dentistas bucomaxilos facial para o atendimento de pacientes com traumas de face. São eles: HM Dr. Cármino Carrichio (Tatuapé), Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha (Campo Limpo), Dr. Arthur Ribeiro de Saboya e Prof. Dr. Alípio Correa Netto (Ermelino Matarazzo).

O atendimento odontológico ocorre ainda nas 445 das 481 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da capital, além de 31 Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs), dois Centros de Cuidado Odontológico (CCOs), seis Unidades Odontológicas Móveis (UOMs) e 15 Serviços de Assistência Especializada (SAEs) em IST/Aids.

Na Atenção Básica, são realizados procedimentos preventivos, clínicos, restauradores, cirúrgicos e protéticos. Já os serviços especializados incluem ortodontia preventiva, endodontia, estomatologia, cirurgia oral menor, periodontia, pacientes com necessidades especiais (PNE) e próteses.

Alguns serviços de especialidades (CEO e CCO) contam com odontopediatria, dor orofacial, implantes. O atendimento de pacientes portadores de deficiência / necessidades especiais quando necessário, o especialista do CEO poderá encaminhar o paciente para tratamento sob anestesia geral em um dos 5 Hospitais Dia como o Vila Maria /Vila Guilherme, M’ Boi Mirim II, Flavio Giannotti, São Mateus e São Miguel.

O acesso aos serviços é feito presencialmente na UBS de referência do munícipe ou pelo aplicativo Agenda Fácil para a realização da triagem de risco odontológico. A unidade mais próxima com atendimento pode ser consultada aqui.

Os endereços e horários de funcionamento dos serviços de atendimento odontológico de urgência estão disponíveis em: https://prefeitura.sp.gov.br/web/saude/w/atencao_basica/344440.

Emergências

Para atendimentos emergenciais, algumas unidades da zona sudeste da capital contam com serviços. Confira:

Vila Mariana/ Jabaquara

– UPA Vila Mariana – Todos os dias – 24 horas – R. Dr. Diogo de Faria, 609 – Vl. Clementino. Telefone: 5576-4000

– UPA Jabaquara – Todos os dias – 24 horas- R: Cruz das Almas, 290 – Vila Campestre- Telefone: 2476-7356

Ipiranga

– UPA Ipiranga – Dr. Augusto Gomes de Mattos- Todos os dias- 24 horas: Rua Júlio Felipe Guedes, 200 – Sacomã- Telefone: 5239-1605

– UPA Sacomã: Todos os dias- 24 horas: Estrada das Lágrimas, 1403 – Sacomã. Telefone: 2273-3537