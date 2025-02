Zona sul debate prioridades

Quais os debates prioritários quando se trata do bairro onde mora? Habitação? Mobilidade? Meio Ambiente e Mudanças Climáticas? Ou Gestão Democrática? Estes são os quatro eixos de debates da Conferência Municipal da Cidade, que já está acontecendo em diferentes endereços, conforme região a ser discutida. Nas zonas sul e sudeste da capital, os debates começam a partir de sábado, 22 de fevereiro.

As inscrições para participar dos Encontros Regionais da 8ª Conferência Municipal da Cidade estão abertas e o munícipe deve preencher um formulário on-line e indicar as reuniões que deseja participar. As vagas são limitadas à capacidade de cada local. O objetivo é ampliar os debates e consolidar propostas para a 8ª Conferência Municipal da Cidade. Abrangendo os 96 distritos da capital, a Prefeitura e a sociedade civil vão organizar 15 reuniões para a população de cada região discutir e propor soluções para áreas estratégicas.

Embora a inscrição prévia não seja obrigatória, visa a facilitar o acesso da população a cada reunião. É possível participar fazendo o cadastro presencial no local.

Todos as reuniões seguirão uma mesma dinâmica. Inicialmente, no auditório, os participantes assistirão a um vídeo introdutório sobre a Conferência e receberão orientações para contribuir nas discussões dos Encontros Regionais. Neste sentido, cada munícipe será convidado a participar de até quatro salas temáticas, escolhendo aquela(s) que mais despertar(em) seu interesse (Mobilidade, Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Habitação e Gestão Democrática). Além dos temas principais, outros assuntos poderão ser levantados durante os debates, garantindo que cada grupo de discussão tenha a oportunidade de se expressar e se sentir representado.

Após os debates nas salas temáticas, todos retornarão ao auditório para compartilhar as ideias discutidas. Todas as propostas levantadas nos encontros regionais serão sistematizadas e levadas à 8ª Conferência Municipal.

Confira o calendário:

22/02 (Sábado) – Zona Sul

9h00 – 12h00 (Manhã): Sul 2 (distritos de Cidade Dutra e Socorro)

Local: CEU Vila Rubi Endereço: R. Domingos Tarroso, 101 – Vila Rubi;

14h00 – 17h00 (Tarde): Sul 3 (distritos de Parelheiros, Grajaú e Marsilac)

Local: CEU Parelheiros Endereço: R. José Pedro de Borba, 20 – Jardim Novo Parelheiros

08/03 (Sábado) Zona Sul

9h00 – 12h00 (Manhã): Oeste 2 (distritos de Campo Limpo, Raposo Tavares, Vila Sônia e Rio Pequeno)

Local: CEU Campo Limpo Endereço: Av. Carlos Lacerda, 678 – Vila Pirajussara;

14h00 – 17h00 (Tarde): Sul 1 (distritos de Jardim Ângela, Jardim São Luís, Campo Belo, Campo Grande, Santo Amaro, Capão Redondo, M’ Boi Mirim, Cidade Ademar e Pedreira)

Local: CEU Guarapiranga Endereço: Estr. da Baronesa, 1120 – Parque Bologne

22/03 (Sábado) – Zona Sul

14h00 – 17h00 (Tarde): Sudeste (distritos de Cursino, Ipiranga, Sacomã, Moema, Saúde, Vila Mariana e Jabaquara)

Local: CEU Parque Bristol Endereço: Rua Professor Artur Primavesi, s/n° – Parque Bristol

Temas em debate

Habitação: discutir e propor soluções sobre Urbanização de Assentamentos; Articulação entre Zona Urbana e Zona Rural; Atendimento à População em Situação de Rua, Locação de Risco; Regularização Fundiária; Melhoria e Requalificação Habitacional; Gestão de Risco; Requalificação de Áreas Públicas; Melhoria da Qualidade de Vida no Centro e Novas Tecnologias de Construção.

Mobilidade: discutir e propor soluções sobre Transporte Público; Rotas Acessíveis; Desenvolvimento Local e Cidades Policêntricas; Mobilidade Sustentável e Prioridade do Pedestre.

Meio Ambiente e Mudanças Climáticas: discutir e propor soluções sobre Áreas Verdes; Esgotamento Sanitário; Resíduos Sólidos; Drenagem e Manejo de Água de Chuva; Recursos Hídricos e Abastecimento e Segurança Hídrica.

Gestão Democrática: discutir e propor soluções sobre Financiamento e Orçamento Público; Participação Social e Gestão Democrática; Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas; Economia Criativa e Empreendedorismo; Cultura, Esporte e Lazer; Turismo Sustentável e Cooperação Interfederativa e o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano.

Conferência

Em 2025, São Paulo será palco de uma ampla mobilização para construir uma cidade mais inclusiva, sustentável e justa. Nos dias 26 e 27 de abril, o Memorial da América Latina receberá a 8ª Conferência Municipal da Cidade, promovida pela Prefeitura de São Paulo em parceria com a sociedade civil. O objetivo será discutir e propor soluções para as áreas estratégicas como mobilidade, meio ambiente e mudanças climáticas, habitação e gestão democrática, além de eleger delegados para a etapa estadual da conferência.

Antes da Conferência Municipal, serão organizados encontros regionais para ampliar o debate. Um total de 15 encontros acontecerão aos sábados, no período da manhã e tarde, começando no dia 08 de fevereiro. O último evento, da região central, ocorre em 05 de abril, na Galeria Olido. Todas as propostas levantadas nos encontros regionais serão sistematizadas e levadas à 8ª Conferência Municipal.

Convocada pelo Ministério das Cidades como parte da 6ª Conferência Nacional das Cidades, a etapa municipal de São Paulo integra um movimento nacional em prol do desenvolvimento urbano sustentável. São previstas conferências municipais e estaduais em todo o Brasil – além da própria etapa nacional – para a discussão de assuntos relacionados ao desenvolvimento urbano e o estabelecimento de agendas, metas e planos de ação para o enfrentamento de problemas existentes nas cidades.