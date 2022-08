Zezé Motta tem show no Jabaquara

Foto: Carol Freitas/Divulgação

Zezé Motta é a rainha negra do Brasil. A mulher da pele preta que enfrentou a ditadura desse país livre e nua. É uma atriz de dar orgulho. Mas tem uma coisa que Zezé Motta faz ainda melhor: cantar. E é com seu canto de luta e resistência que ela soube ao palco para interpretar canções que foram gravadas por ela nestes mais de 50 anos de carreira na música, no Show Atendendo a Pedidos – a ser apresentado nesse domingo, 14, no Centro de Culturas Negras do Jabaquara.

Sua voz poderosa ecoa na história da música brasileira há muito tempo desde os antigos anos setenta, quando Zezé gravou seu primeiro disco solo em que compositores do porte de Rita Lee e Moraes Moreira entregaram canções inéditas para ela gravar.

Além disso, sua voz imortalizou clássicos como Trocando em Miúdos de Chico Buarque e Francis Hime e Pecado Original de Caetano Veloso que nunca mais foram as mesmas depois de sua interpretação.

O espetáculo “Atendendo a Pedidos” além de uma releitura musical da carreira de Zezé na música popular brasileira, apresenta ao público a atriz e cantora que se transformou em sensação mundial ao estrelar o filme Xica da Silva, do diretor Cacá Diegues, que projetou o cinema brasileiro em mais de 16 países.

Atuando com assiduidade na televisão, no cinema e nos shows, e saudada como a mais importante atriz-cantora do país, Zezé Motta canta neste show alguns de seus mais importantes sucessos, incluindo as muitas homenagens musicais que lhe foram prestadas, como Tigresa (Caetano Veloso), Criola (Moraes Moreira), e Muito Prazer Zezé (Rita Lee e Roberto de Carvalho). Traz ainda uma série de homenagens da cantriz para aqueles compositores que sempre estiveram presentes em seus discos, shows, e projetos ao longo destes 50 anos de carreira. Em alguns casos, como o Negra Melodia, lançado em 2011 com o selo da Joia Moderna, onde todas as faixas eram compostas por Luiz Melodia ou Jards Macalé.

Serviço:

Zezé Motta – Show Atendendo a Pedidos. Domingo, 14/08, 19h, no Centro de Culturas Negras – R. Arsênio Tavolieri, 45 – Jabaquara. Telefone: (11) 5011-2421.