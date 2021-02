Yakissoba: japonês ou chinês?

É difícil dizer a origem histórica exata dos alimentos, mas teorias antigas apontam que o macarrão teria sido inventado na China e levado ao ocidente pelo explorador Marco Polo. Dúvida semelhante pode acontecer com um tipo bem específico de macarrão: o yakissoba.

O nome é de origem japonesa, mas o prato vem do macarrão chop suey, que é uma versão extremamente semelhante de origem chinesa.

Talvez seja por isso que o yakissoba, mesmo com essa nomenclatura, seja mais comum nos restaurantes de insipiração chinesa.

Ou, talvez seja por isso que o restaurante Sabor Oriental resolveu unir as duas culinárias em seu cardápio! Ou melhor… na verdade, o amplo cardápio do restaurante – que fica no Jabaquara e entrega por toda região vizinha – tenha também opções brasileiras, como o filé a parmegiana, e até havaiana, como os pokes, que são aquelas tigelinhas que misturam vegetais, peixe, arroz, grãos, frutas, folhagens…

Chinês

Os pratos chineses são entregues naquele estilo já conhecido: em boxes. O yakissoba da casa é certamente o prato mais pedido e a maioria dos clientes garante que é o melhor da região. Tem diferentes versões – só legumes, com carne ou até com camarão – e é servido em três tamahos diferentes.

No total, são mais de 60 combinações para serem entregues em boxes. Os tradicionais são divididos pela metade: arroz chop suey acompanhado de alguma carne. Pode ser carne vermelha com legumes, com moyashi… Tem lombo empanado, frango acridoce, frango xadrez… Peça o cardápio!

Ou experimente o combo promocional: box grande, com dois rolinhos primavera e refrigerante 600ml só R$ 46,90. E ainda ganha banana caramelada de bônus!

O Sabor Oriental abre todos os dias. Fica na Rua Tapes, 576 – Jardim Aeroporto. Telefone e WhatsApp para delivery: 55589-4638.