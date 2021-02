“Xepa”: interesse em sobras da vacina gera corrida às Unidades de Saúde em bairros

Nos últimos dias, gerou muita ansiedade e confusão a notícia de que a Prefeitura utilizaria doses de sobra dos frascos abertos diariamente para imunizar qualquer pessoa acima de 18 anos. Depois, ficou definido que deveriam ser vacinadas apenas pessoas acima de 60 anos.

Muitos idosos que ainda não estão nos grupos já agendados, ou seja, com idade entre 60 e 80 anos, passaram a buscar as unidades Básicas de Saúde para registrar interesse nas doses extras, que logo ganharam o apelido de “xepa”.

O Jornal São Paulo Zona Sul questionou a Secretaria Municipal de Saúde se essa busca pelas unidades de saúde por grupos de risco não seria desaconselhável no momento, já que pode causar filas e aglomerações, aumentar a circulação dessa população pela cidade. E também se o cadastro no site vacinaja.sp.gov.br não seria o suficiente para convocar nessas situações pontuais

A Secretaria informou que a eventual sobra de dose da vacina contra a Covid-19 no final do dia em qualquer equipamento de Saúde da capital prioriza os idosos acima de 60 anos e os profissionais de Saúde, moradores da área de abrangência da Unidade.

E complemetou que, para a organização, o Equipamento deverá manter a lista de espera com os usuários elegíveis em seu território com telefones para convocação deste público e/ou a população pode também entrar em contato com a Unidade mais próxima de sua residência e deixar os seus dados pessoais. Nem sempre há doses excedentes nas Unidades.

Acrescenta que é importante esclarecer que a medida segue as diretrizes do instrutivo da Coordenadoria de Vigilância em Saúde (COVISA), quando houver frasco de vacina aberto no fim do expediente, para que não haja qualquer desperdício de dose.

E finalizou explicando que, caso a UBS/Unidade tenha dificuldade em destinar essas últimas doses, deverá entrar em contato imediatamente com a Supervisão Técnica de Saúde de sua região, para apoio no direcionamento e utilização destas doses. Nenhuma dose viável deve ser desprezada.

Havia uma expectativa de que o Governo do Estado de São Paulo, que está finalizando e entregando a produção de novas doses da Coronavac ao Ministério da Saúde, anunciaria novas datas de vacinação no Estado, especialmente para grupos de idosos acima de 75 anos. Mas, por enquanto o anúncio não ocorreu.