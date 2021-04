Você sabe o que é Presbiacusia? É a dificuldade de ouvir provocada pela idade

O corpo humano é uma máquina, de funcionamento complexo e inúmeros sistemas interdependentes. Uma coisa magnífica!! Quando entendemos a anatomia e fisiologia da audição, podemos nos dar conta de que este é um mecanismo complexo, com muitos detalhes e miniaturizado.

Vocês sabiam que os ossos do ouvido são os menores ossos do corpo humano? Pois essa e muitas outras particularidades do sistema auditivo colocam-no no patamar de um dos mais complexos.

Como todo mecanismo do corpo humano, a audição sofre danos decorrentes do envelhecimento. É muito comum notarmos perdas auditivas em idosos, apesar de não ser uma exclusividade dessa faixa etária.

A perda auditiva relacionada ao envelhecimento é chamada de PRESBIACUSIA.

A Presbiacusia costuma ocorrer após os 50 anos de idade, afeta sempre os dois ouvidos, causando uma audibilidade ruim, principalmente para sons agudos, o que gera uma dificuldade grande de compreensão, pois o indivíduo não escuta muitos sons importantes para a compreensão da fala. Idosos com presbiacusia, via de regra, apresentam a mesma queixa: “Eu ouço, mas não entendo”.

A Presbiacusia se dá pela degeneração e perda contínua das células sensoriais, que ficam dentro da cóclea, portanto é uma perda que se inicia de forma sutil e vai progredindo com o passar do tempo. Por ter uma evolução gradual, é comum que o idoso vá se adaptando a essa condição, sem perceber o déficit, ou seja, ele passa a se isolar do mundo, aumentar o volume da TV, falar alto, deixar de usar o telefone e não percebe a evolução dessa perda auditiva. Neste caso, normalmente, quem percebe e procura um profissional são os familiares, que notam mudanças no comportamento do indivíiduo.

O tratamento

A Presbiacusia é uma condição irreversível, ou seja, não há tratamentos que possam trazer de volta a condição auditiva do paciente, porém é possível ter uma melhora significativa na qualidade de vida, compreensão de fala e comportamento com o uso de APARELHOS AUDITIVOS.

Atualmente os aparelhos auditivos são altamente tecnológicos e em muitos casos miniaturizados, com qualidade sonora que imita a audição normal. Essa tecnologia, em muitos casos, pode auxiliar o idoso a reconquistar a liberdade, autoestima e alegria.

Agende uma consulta para poder avaliação e mais informações.

FONOAUDIÓLOGA Alessandra Herrera

WhatsApp (11) 94197-4510

– AudioMAG Vila Clementino

Rua Leandro Dupret, 168

Tel.: (11) 5083-6539

www.audiomag.com.br