Viveiro EcoÍris produz mudas que deixam a cidade mais verde

O araçá-amarelo é uma árvore de pequeno porte, nativa da Mata Atlântica. O manacá da serra é espécie da região sudeste, com floração muito usada para ornamentação de jardins e decoração. Já o sapatinho-da-índia é uma trepadeira originária da Índia e, como também sugere o nome, que tem flores em formato de sapatinho. O Jerivá é uma palmeira também frequente na região sudeste e que pode atingir 15 metros de altura.

Mas, o que todas essas plantas, com características tão diferentes entre si, têm em comum? Todas elas são produzidas aqui em São Paulo, no Viveiro EcoÍris, mantido pela Ecourbis Ambiental, na zona leste de São Paulo. A concessionária é a responsável há mais de 20 anos pela coleta de resíduos (comum e seletiva, além dos resíduos especiais de saúde) no agrupamento sudeste.

O viveiro é um dos projetos especiais da Ecourbis não apenas para garantir compensações ambientais exigidas pelos órgãos competentes, mas também para promover educação ambiental e contribuir para a diversidade da flora na capital paulista.

Inaugurado em 2009, o EcoÍris cultiva e distribui mudas de mais de 80 tipos de árvores originárias da Mata Atlântica.

Além de utilizar as mudas em projetos de compensação ambiental, a Ecourbis também promove a doação para plantio em parques e jardins públicos.

Há ainda projetos de educação ambiental, com a visitação de estudantes de escolas da região.

O Viveiro fica em uma área anexa ao Aterro Sanitário CTL – Centro de Tratamento de Resíduos Leste.