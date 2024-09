Visite parques usando o metrô

É primavera! Sim, a estação mais florida do ano começou no dia 22 de setembro e, pensando nisso, a Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) selecionou oito parques para que os passageiros do transporte metropolitano possam conhecer e passear. A lista conta com destinos repletos de experiências de lazer que podem ser exploradas utilizando o sistema metroferroviário, pela CPTM e Metrô, além dos ônibus gerenciados pela EMTU.

1) Parque Jardim da Luz

Foi criado originalmente como Horto Botânico e, em 1825, aberto ao público como Jardim Público da Luz. É o mais antigo parque do município, foi tombado em 1981 e conta com vegetação de bosques e jardins implantados. Horário de visitação: Terça-feira a domingo das 6h às 18h. Endereço: Praça da Luz, s/n – Bom Retiro. Como chegar: Estação Luz (Linhas 1-Azul, 7-Rubi, 10-Turquesa e 11-Coral) da CPTM e Metrô.

2) Parque da Independência

O Parque da Independência possui estacionamento gratuito, rede wi-fi e acessibilidade em equipamentos de ginástica, pista de skate, parquinho, sanitários públicos, rota para pessoas com deficiência composta por planos inclinados, rampas e caminhos em deck, praça para eventos, pista de corrida, playground, área de estar e chafariz com fonte e cascata.

Horário de visitação: Domingo a sábado das 5h às 20h. Endereço: Av. Nazaré, s/n – Ipiranga. Como chegar: Estações Alto do Ipiranga (Linha 2-Verde) do Metrô e Ipiranga (Linha 10-Turquesa) da CPTM e linhas intermunicipais 217, 218, 218EX1 e 314 gerenciadas pela EMTU.

3) Parque Trianon

O Parque Tenente Siqueira Campos, conhecido como Parque Trianon, possui um restante da Mata Atlântica em sua estrutura e é um dos parques centrais mais pesquisados da cidade. Tem equipamentos de ginástica, rampa de acesso ao parque, áreas de circulação, playgrounds e Trilha do Fauno, além de um um acervo histórico de árvores centenárias e obras de artes relevantes.

Horário de visitação: Domingo a sábado das 6h às 18h. Endereço: Rua Peixoto Gomide, 949 – Cerqueira César. Como chegar: Estações Trianon-Masp (Linha 2-Verde) do Metrô.

4) Parque da Juventude

O Parque da Juventude mudou a paisagem da Zona Norte de São Paulo desde 2003, ao substituir o Complexo Penitenciário Carandiru por uma área de lazer e entretenimento ao ar livre. Possui ampla área verde, instalações para práticas de esporte, áreas de lazer e entretenimento, espaço canino e espaço aberto para shows e eventos. O espaço abriga a Biblioteca de São Paulo, com mais de 35 mil títulos, e o Acessa São Paulo, programa de inclusão digital do Governo do Estado.

Horário de visitação: Domingo a sábado das 6h às 19h. Endereço: Av. Cruzeiro do Sul, 2630 – Carandiru. Como chegar: Estação Carandiru (Linha 1-Verde) do Metrô.

5) Parque Ecológico do Tietê

O Parque Ecológico do Tietê preserva fauna e flora da várzea do rio Tietê e proporciona uma série de atividades culturais, educacionais, recreativas, esportivas e de lazer. As principais atrações são: Centro de Educação Ambiental, Centro Cultural, Museu do Tietê e a biblioteca e Centro de Recepção de Animais Silvestres.

Horário de visitação: Domingo a sábado das 6h às 17h. Endereço: Via Parque, 8055 – Vila Santo Henrique.Como chegar: Estação Engenheiro Goulart (Linha 12-Safira e 13-Jade) da CPTM.

6) Parque da Água Branca

O Parque Doutor Fernando Costa, ou Parque Estadual da Água Branca, tem 137 mil metros quadrados e abriga atrações como o Museu Geológico e a Casa de Caboclo, uma réplica de residências da zona rural e o Aquário e o Relógio do Sol. O público da terceira idade tem equipamentos de ginástica disponíveis na Praça do Idoso e festas permanentes. Além disso, o parque possui Arena Hípica, Centro de Referência em Educação Ambiental e espaços para exposições e feiras.

Horário de visitação: Domingo a sábado das 6h às 20h. Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 455 – Água Branca. Como chegar: Estação Palmeiras-Barra Funda (Linhas 3-Vermelha e 7-Rubi) da CPTM e Metrô.

7) Parque Prefeito Celso Daniel

O Parque Celso Daniel possui área arborizada de 64 mil m² e oferece aos frequentadores lanchonete, vestiários, rampas, corrimãos e toaletes. Além disso, o local possui dezenas de atrações voltadas para o entretenimento e prática de atividade física, como pista de Cooper, área para alongamento, academia ao ar livre, campos de futebol de areia e quadras poliesportivas, playgrounds e um lago.

Horário de visitação: Domingo a sábado das 6h às 22h. Endereço: Av. Dom Pedro II, 940 – Jardim, Santo André. Como chegar: Linhas intermunicipais 158, 160, 285 e 287 gerenciadas pela EMTU e estação Prefeito Saladino (Linha 10-Turquesa) da CPTM

8) Eco Parque Caieiras

O parque é uma área arborizada e conta com espaços de lazer, playground para as crianças, academia ao ar livre, quadra esportiva, pista de ciclismo e caminhada, dois decks para observar toda a bela paisagem, restaurante e quiosques.

Horário de visitação: Domingo a sábado das 7h às 20h. Endereço: R. Luiz Celso Berti, 179 – Melhoramentos, Caieiras. Como chegar: Estação Caieiras (Linha 7-Rubi) da CPTM e linhas intermunicipais 199, 361 e 469 gerenciadas pela EMTU

Bilhetes – Para viajar, os passageiros podem comprar seu bilhete digital QR CODE para uso nos trilhos via Whatsapp no 11 3888-2200, aplicativo TOP – disponível para download nas plataformas Google Play ou Apple Store, ATMs distribuídas por todas as estações do Metrô e da CPTM e em mais de 8 mil pontos de venda na capital e região metropolitana. Nestes pontos a compra pode ser realizada com cédulas. Todos os processos são simples e rápidos, mesmo para quem não tem familiaridade com as novas tecnologias. A lista completa dos pontos de venda está disponível para consulta no www.boradetop.com.br.