Virada Esportiva no Jardim da Saúde terá beach vôlei

Nesse fim de semana tem Virada Esportiva na cidade, com eventos e atividades de lazer por todos os bairros. Um dos destaques será no Jardim da Saúde, no Clube da Comunidade Castulio do Amaral.

Será a primeira vez que o bairro sedia o evento, organizado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME).

Este ano o “Clubinho” (Clube da Comunidade Castúlio do Amaral)m sediado no coração do Jardim da Saúde vai promover a Arena Praia com uma programação para pessoas de todas as idades, que poderão se divertir e apreender sobre beach tênis e outros esportes.

Nos dias 21 e 22 de setembro das 9h às 17h, o público terá acesso gratuito as quadras de areia, quadra com grama sintética, quadra coberta, playground kids, e toda área do CDC com oficinas diversas. A animação fica por conta de monitores e DJs.

A proposta é proporcionar um final de semana intenso de incentivo à prática regular de atividades esportivas coletivas com atividades recreativas para família, disponíveis por dois dias para a população, da nossa região.

Toda a programação será gratuita, com monitores e acompanhamento de itens de segurança (quando necessário). As inscrições prévias estão abertas, mas você pode chegar ao local e se divertir.

Haverá ainda apresentação gratuitas das bandas ROCK BR (sábado das 19h às 22h) e KombPlay (domingo das 14h às 18h) – entrada um brinquedo (novo ou usado em bom estado) ou refrigerante PET para festa do dia das crianças, organizado pela PM.

O CDC Castúlio do Amaral fica na Rua Pierre Curie, 286 – Jardim da Saúde.