Virada Cultural terá palcos por toda cidade, além de programação infantil

Com expectativa de reunir mais de 4,7 milhões de pessoas, a Virada Cultural ocupará ruas, praças, centros culturais, casas de cultura, bibliotecas, teatros e 21 grandes palcos distribuídos por todas as regiões da capital. Com o tema “20 anos em 24 horas”, a Virada 2025 será, segundo a Prefeitura, a maior da história, com mais de 1.000 apresentações artísticas em centenas de espaços públicos e privados em todas as regiões da cidade, nos dias 24 e 25 de maio.

A Virada Cultural 2025 será totalmente acessível, garantindo espaços reservados para pessoas com deficiência em todos os palcos. Além disso, o evento contará com serviços de Libras, audiodescrição e banheiros acessíveis. Para facilitar ainda mais a comunicação, haverá o aplicativo CIL, com informações em Libras. A programação também incluirá artistas com deficiência e produtores contratados para atuar no evento, promovendo inclusão e diversidade.

A programação contempla música, teatro, literatura, circo, dança, humor e cultura popular. Com essa estrutura, a Virada deve injetar R$ 300 milhões na economia paulistana, fortalecendo o setor cultural e movimentando serviços, turismo, gastronomia e comércio..

A programação musical é um espetáculo à parte. Entre os nomes confirmados nos palcos distribuídos pela cidade estão artistas de diferentes gêneros e gerações, como Iza, Alceu Valença, João Gomes, Péricles, Luísa Sonza, Michel Teló, Léo Santana, Mart’nália, Diogo Nogueira, Sepultura, Xamã, Vanessa da Mata, Barões da Pisadinha, MC Hariel, Duda Beat, Negra Li, Veigh, Don L, BK’, Rashid, João Neto & Frederico, Pixote, Turma do Pagode, Fresno.

Essa descentralização se reflete também nas mais de 150 instituições culturais envolvidas, com programação em 100 casas de cultura, 100 centros culturais, 33 CEUs, além da participação de 20 unidades do Sesc e instituições renomadas como o MASP e o Ita Além disso, 20 unidades do Sesc integradas e mais de 10 instituições renomadas, como MASP e Itaú Cultural, MASP, Japan House, Itaú Cultural, Instituto Moreira Salles, Casa das Rosas, Centro Cultural FIESP, além de espaços independentes, como Reserva Cultural, Grupo Tokyo, Galeria Metrópole e Cineclube Cortina, receberão apresentações. Além disso, 33 CEUs receberão programação especial. Há ainda mais de 30 festas e intervenções artísticas, mais de 30 atrações literárias.

A programação completa, dividida por tipo de evento ou por localização, está disponível em viradasp.com.br.

Viradinha

A Prefeitura também preparou uma programação dedicada ao público infantil na Virada Cultural 2025, com grandes nomes da música, circo e teatro para os pequenos. Patati & Patatá, Queen Live Kids, Pequeno Cidadão e O Show da Luna são alguns dos destaques que estarão nos palcos e equipamentos culturais. A Viradinha inclui apresentações de teatro e sessões de cinema. Veja a programação também no site da Virada 2025.