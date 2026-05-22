Virada Cultural tem metrô 24h

A Virada Cultural 2026, realizada pela Prefeitura de São Paulo neste sábado (23) e domingo (24), contará com uma operação integrada entre a gestão municipal e o Governo do Estado em mobilidade, segurança, acolhimento e cultura para atender o público. Com o tema “O Festival dos Festivais”, o evento terá mais de 1,2 mil atrações distribuídas em 21 palcos espalhados por todas as regiões da capital. Veja aqui a programação completa da Virada Cultural.

Para garantir o deslocamento do público durante toda a programação, a cidade terá operação especial de transporte público com ônibus municipais reforçados, Tarifa Zero no domingo, além de funcionamento ininterrupto do Metrô e da CPTM. A operação também prevê reforço policial, serviços de atendimento às mulheres e programação gratuita em equipamentos culturais.

Ônibus municipais e Tarifa Zero

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte (SMT) e a SPTrans prepararam uma operação especial para atender o público da Virada Cultural. Ao todo, 295 técnicos da SPTrans atuarão no monitoramento da circulação dos ônibus, orientando passageiros e motoristas durante o evento.

Na região central, a linha circular 2002/10 será reforçada com 10 ônibus elétricos, reduzindo o intervalo entre partidas e facilitando o deslocamento entre os palcos. A SPTrans também ativará uma linha especial entre a Estação Itaquera e o Parque do Carmo para atender o público da zona leste, onde uma das principais atrações será o show do cantor Thiaguinho. Consulte aqui informações sobre as linhas de ônibus.

Durante todo o domingo (24), entre 0h e 23h59, os passageiros poderão utilizar gratuitamente os ônibus municipais dentro do programa Domingão Tarifa Zero.

As três linhas do serviço Paulistar funcionarão normalmente durante todo o horário de operação, das 8h às 19h. Em razão da montagem de estruturas na região central, a Paulistar 1 terá trajeto alternativo entre o Terminal Parque Dom Pedro II e a região do Arouche. As linhas Paulistar 2 e 3 seguirão os itinerários habituais.

Metrô e CPTM

O Metrô de São Paulo e a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) funcionarão 24 horas durante a Virada Cultural. No Metrô, estarão abertas para embarque e desembarque as Linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata. Na CPTM, todas as linhas operarão ao longo da madrugada, com desembarque e transferência de passageiros entre 0h e 4h.

As estações Sé, São Bento, Anhangabaú e República receberão reforço operacional e estratégias de gestão de fluxo para organizar a circulação de passageiros nos horários de maior movimento. Trens reserva ficarão posicionados em pontos estratégicos para ampliação da frota em caso de aumento da demanda.

Os bilhetes em QR Code podem ser adquiridos pelo WhatsApp do Metrô, no número (11) 3888-2200, pelo aplicativo TOP, em terminais de autoatendimento e em mais de 8 mil pontos de venda físicos distribuídos pela capital.

Segurança reforçada

A estrutura operacional desta edição também será a maior já montada para o evento. Ao todo, serão mais de 9 mil agentes de segurança nas ruas, incluindo 4,2 mil policiais militares, 2,8 mil guardas civis metropolitanos e 2 mil seguranças privados. O monitoramento contará com integração do programa Smart Sampa, com mais de 50 mil câmeras espalhadas pela cidade e acompanhamento em tempo real dos 21 palcos e mais de 100 espaços culturais integrados ao evento. Confira aqui todas as informações sobre a operação especial de segurança montada pela Prefeitura.

Haverá 900 viaturas da Polícia Militar em toda a cidade. O efetivo atuará nos acessos aos palcos, corredores viários, estações de transporte e pontos de embarque e desembarque do público.

Participam da operação os batalhões territoriais do Comando de Policiamento da Capital, o Comando de Policiamento de Choque, o Comando de Policiamento de Trânsito, o Corpo de Bombeiros, o Comando de Aviação da Polícia Militar e o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom). O monitoramento contará com câmeras fixas e móveis, drones e torres de observação instaladas nos principais pontos do festival.

A Polícia Civil também reforçará o atendimento nas delegacias da capital. O Grupo Armado de Repressão a Roubos (Garra) realizará ações preventivas, enquanto a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância ficará de prontidão durante os dois dias de evento.

Atendimento às mulheres

A unidade móvel do programa SP Por Todas ficará instalada na Praça Pedro Lessa, no cruzamento da Avenida São João com a Rua Formosa, no centro da capital. O atendimento ocorrerá no sábado (23), das 17h à meia-noite, e no domingo (24), das 12h às 18h.

O ônibus oferece orientação jurídica, apoio psicossocial e escuta qualificada para mulheres em situação de violência, além de encaminhamento à rede de proteção e saúde quando necessário.